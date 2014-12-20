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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эспаньол
Райо Вальекано - Эспаньол: обзор матча 20 декабря 2014
Райо Вальекано
20.12.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 16 тур
1 : 3
Завершен
Эспаньол
45'
Л. Баптистао
9'
С. Гарсия
76'
Л. Васкес
90+4'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Эспаньол
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
С. Гарсия
Желтая карточка
Куини
90'
86'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Л. Васкес
81'
Вторая желтая
К. Стуани
76'
ГОЛ! 1:2!
Л. Васкес
Пас отдал
С. Гарсия
Замена
Манушу
️️️️
Л. Баптистао
73'
72'
Желтая карточка
К. Стуани
67'
Желтая карточка
А. Гонсалес
62'
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
56'
Замена
П. Монтанье
️️️️
С. Севилья
ГОЛ! 1:1!
Л. Баптистао
45'
Желтая карточка
Э. Инсуа
40'
Желтая карточка
Р. Баэна
34'
30'
Желтая карточка
Э. Байи
17'
Желтая карточка
С. Севилья
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Райо Вальекано
48
Алекс Кампос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
7
Лика
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
10
Абрахам
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
11
Алекс Морено
2
Тито
2
Инсуа
17
Куини
19
Санчес
15
Баэна
8
Посуэло
5
Какута
12
Баптистао
19
Буэно
3-2-2-1-2
1
Касилья
19
Колотто
27
Гонсалес
3
Байи
23
Арбилья
29
Фуэнтес
4
Санчес
8
Севилья
17
Васкес
9
Гарсия
10
Кайседо
12
Баптистао
9
Манушу
9
Манушу
12
Баптистао
8
Севилья
18
Монтанье
18
Монтанье
8
Севилья
17
Васкес
21
Лопес
21
Лопес
17
Васкес
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эспаньол
23
Адриан Эмбарба
ПВ
48
Алекс Кампос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
7
Лика
ЦП
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
48
Алекс Кампос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
7
Лика
ЦП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Райо Вальекано - Эспаньол
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Вальекас
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