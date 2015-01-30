Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Депортиво
Райо Вальекано - Депортиво: обзор матча 30 января 2015
Райо Вальекано
30.01.2015, пятница, 22:45
Испания. Примера, 21 тур
1 : 2
Завершен
Депортиво
22'
А. Буэно
10'
С. Боргес
72'
С. Боргес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Депортиво
Желтая карточка
Р. Баэна
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
П. Инсуа
90'
+1
Замена
П. Инсуа
️️️️
Сидней
79'
Замена
Х. Домингес
️️️️
О. Риера
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Х. Акино
76'
Замена
А. Посуэло
️️️️
А. Ба
74'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Боргес
Желтая карточка
А. Ба
71'
66'
Замена
И. Куэнка
️️️️
Лукас
Замена
Манушу
️️️️
Л. Баптистао
61'
59'
Желтая карточка
Лукас
51'
Желтая карточка
Сидней
39'
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
З. Каштру
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Буэно
22'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Боргес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Хавьер Акино
ПП
19
Альберто Буэно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
9
Точе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-3-1-2
25
Тоньо
2
Тито
2
Инсуа
30
Ба
83
Зе Каштру
10
Трасоррас
15
Баэна
20
Акино
5
Какута
12
Баптистао
19
Буэно
3-4-3
31
Фабри
22
Лопо
26
Сидней
16
Луизиньо
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
5
Боргес
6
Родригес
8
Иван Кавалейру
7
Лукас
21
Риера
20
Акино
23
Эмбарба
23
Эмбарба
20
Акино
30
Ба
8
Посуэло
8
Посуэло
30
Ба
12
Баптистао
9
Манушу
9
Манушу
12
Баптистао
26
Сидней
44
Инсуа
44
Инсуа
26
Сидней
21
Риера
28
Домингес
28
Домингес
21
Риера
7
Лукас
7
Куэнка
7
Куэнка
7
Лукас
Остались в запасе
Райо Вальекано
Депортиво
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Кристиан Альварес
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Точе
ЦФ
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Остались в запасе
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Кристиан Альварес
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Остались в запасе
9
Точе
ЦФ
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Статистика матча Райо Вальекано - Депортиво
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Вальекас
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Депортиво
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+