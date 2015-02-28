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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Леванте
Райо Вальекано - Леванте: обзор матча 28 февраля 2015
Райо Вальекано
28.02.2015, суббота, 20:00
Испания. Примера, 25 тур
4 : 2
Завершен
Леванте
23'
А. Буэно
32'
А. Буэно
33'
А. Буэно
38'
А. Буэно
13'
В. Касадесус
85'
К. Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Леванте
87'
Желтая карточка
И. Рамис
85'
ГОЛ! 4:2!
К. Уче
Пас отдал
В. Камараса
Замена
Х. Санчес
️️️️
Р. Баэна
78'
Желтая карточка
Р. Баэна
76'
69'
Замена
К. Уче
️️️️
Ж. Ксуметра
Замена
А. Посуэло
️️️️
А. Буэно
65'
46'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
П. Диоп
46'
Замена
Ж. Симао
️️️️
И. Лопес
Замена
Х. Морсильо
️️️️
З. Каштру
46'
Желтая карточка
З. Каштру
43'
ГОЛ! 4:1!
А. Буэно
38'
ГОЛ! 3:1!
А. Буэно
Пас отдал
Лика
33'
ГОЛ! 2:1!
А. Буэно
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Буэно
Пас отдал
Н. Мартинес
23'
16'
Желтая карточка
П. Диоп
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Касадесус
Пас отдал
Ж. Ксуметра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Лика
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
22
Мартинес
83
Зе Каштру
2
Тито
4
Амайя
15
Баэна
7
Лика
10
Трасоррас
5
Какута
9
Манушу
19
Буэно
4-1-2-3
13
Мариньо
4
Наварро
4
Рамис
2
Лопес
3
Гарсия
18
Диоп
17
Ксуметра
6
Камараса
11
Касадесус
18
Баррал
25
Моралес
83
Зе Каштру
33
Морсильо
33
Морсильо
83
Зе Каштру
15
Баэна
19
Санчес
19
Санчес
15
Баэна
19
Буэно
8
Посуэло
8
Посуэло
19
Буэно
18
Диоп
14
Гарсия
14
Гарсия
18
Диоп
2
Лопес
23
Симао
23
Симао
2
Лопес
17
Ксуметра
5
Уче
5
Уче
17
Ксуметра
Остались в запасе
Райо Вальекано
Леванте
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
17
Куини
ПЗ
12
Лео Баптистао
ЦФ
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
17
Куини
ПЗ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Райо Вальекано - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Вальекас
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