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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Кордоба
Райо Вальекано - Кордоба: обзор матча 12 января 2015
Райо Вальекано
12.01.2015, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 18 тур
0 : 1
Завершен
Кордоба
39'
А. Ба (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Кордоба
89'
Замена
Хиско
️️️️
Ф. Андоне
82'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Ф. Картабия
Замена
Х. Акино
️️️️
А. Морено
72'
Желтая карточка
Куини
70'
69'
Замена
Б. Гарсия
️️️️
А. Гомес
Замена
А. Посуэло
️️️️
Р. Баэна
68'
58'
Желтая карточка
Э. Кампабадаль
Замена
Манушу
️️️️
Лика
56'
Желтая карточка
Тито
53'
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Ба
Желтая карточка
А. Ба
27'
7'
Желтая карточка
Бебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Лика
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
7
Фаусто Росси
ОП
15
Дэйвид
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
22
Ариц Гарай
ОП
10
Борха Гарсия
АП
19
Феде Вико
АП
9
Хиско
ЦФ
4-4-1-1
25
Тоньо
11
Алекс Морено
30
Ба
2
Тито
17
Куини
15
Баэна
19
Санчес
7
Лика
10
Трасоррас
5
Какута
19
Буэно
4-1-2-2-1
1
Хуан Карлос
33
Кампабадаль
2
Пантич
15
Креспо
16
Эдимар
7
Росси
15
Дэйвид
23
Гомес
10
Картабия
12
Бебе
7
Андоне
15
Баэна
8
Посуэло
8
Посуэло
15
Баэна
11
Алекс Морено
20
Акино
20
Акино
11
Алекс Морено
7
Лика
9
Манушу
9
Манушу
7
Лика
23
Гомес
10
Гарсия
10
Гарсия
23
Гомес
10
Картабия
19
Вико
19
Вико
10
Картабия
7
Андоне
9
Хиско
9
Хиско
7
Андоне
Остались в запасе
Райо Вальекано
Кордоба
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Кристиан Альварес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
22
Ариц Гарай
ОП
10
Фидель
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Кристиан Альварес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
22
Ариц Гарай
ОП
10
Фидель
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Райо Вальекано - Кордоба
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Вальекас
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