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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Райо Вальекано
Депортиво - Райо Вальекано: обзор матча 31 августа 2014
Депортиво
31.08.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 2
Завершен
Райо Вальекано
7'
Х. Родригес
90+5'
И. Куэнка (П)
40'
А. Буэно
73'
А. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Райо Вальекано
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Куэнка
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
А. Ба
90'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
89'
Желтая карточка
З. Каштру
86'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
А. Буэно
84'
Желтая карточка
Р. Баэна
Желтая карточка
Лауре
83'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Точе
78'
75'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Г. Какута
73'
ГОЛ! 1:2!
А. Буэно
Пас отдал
Х. Акино
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
Х. Домингес
64'
Замена
Луизиньо
️️️️
Х. Родригес
62'
59'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Манушу
52'
Желтая карточка
Тито
Желтая карточка
П. Инсуа
45'
+1
43'
Желтая карточка
Куини
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Буэно
Пас отдал
Х. Акино
Желтая карточка
Х. Родригес
37'
Желтая карточка
А. Лопо
27'
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
9
Точе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Тито
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Манушу
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Цезари Вилк
ОП
28
Маркос Ремесейро
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Лика
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
4-4-2
1
Люкс
22
Лопо
44
Инсуа
15
Канелья
15
Лауре
11
Фаринья
6
Медуньянин
28
Домингес
6
Родригес
9
Точе
7
Куэнка
4-3-1-2
1
Альварес
17
Куини
30
Ба
83
Зе Каштру
2
Тито
20
Акино
15
Баэна
10
Трасоррас
5
Какута
19
Буэно
9
Манушу
6
Родригес
16
Луизиньо
16
Луизиньо
6
Родригес
28
Домингес
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
28
Домингес
9
Точе
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
9
Точе
19
Буэно
33
Морсильо
33
Морсильо
19
Буэно
5
Какута
7
Бангура
7
Бангура
5
Какута
9
Манушу
12
Баптистао
12
Баптистао
9
Манушу
Остались в запасе
Депортиво
Райо Вальекано
28
Маркос Ремесейро
ЦП
31
Фабри
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Цезари Вилк
ОП
Главный тренер
Виктор Фернандес
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Лика
ЦП
Остались в запасе
28
Маркос Ремесейро
ЦП
31
Фабри
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Цезари Вилк
ОП
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Лика
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Статистика матча Депортиво - Райо Вальекано
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Риасор
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