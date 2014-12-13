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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Райо Вальекано
Валенсия - Райо Вальекано: обзор матча 13 декабря 2014
Валенсия
13.12.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 15 тур
3 : 0
Завершен
Райо Вальекано
13'
С. Фегули
34'
С. Фегули
36'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Райо Вальекано
Замена
Л. Орбан
️️️️
П. Пьятти
83'
82'
Замена
П. Клаверия
️️️️
Р. Баэна
Замена
Родриго
️️️️
С. Фегули
77'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
76'
Желтая карточка
А. Негредо
74'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Р. Де Пауль
74'
Вторая желтая
А. Гомеш
71'
66'
Замена
Лика
️️️️
Х. Акино
65'
Желтая карточка
Э. Инсуа
60'
Замена
Манушу
️️️️
А. Амайя
Желтая карточка
Х. Фуэго
54'
44'
Желтая карточка
А. Буэно
ГОЛ! 3:0!
П. Пьятти
Пас отдал
А. Негредо
36'
ГОЛ! 2:0!
С. Фегули
34'
32'
Желтая карточка
Х. Морсильо
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
Пас отдал
А. Барраган
13'
Желтая карточка
А. Гомеш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Хавьер Акино
ПП
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Райо Вальекано
48
Алекс Кампос
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
34
Пабло Клаверия
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
7
Лика
ЦП
9
Манушу
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
14
Гайя
30
Отаменди
13
Мустафи
19
Барраган
8
Фегули
7
Де Пауль
20
Гомеш
18
Фуэго
10
Пьятти
21
Негредо
4-3-1-2
1
Альварес
2
Тито
2
Инсуа
4
Амайя
33
Морсильо
20
Акино
15
Баэна
19
Санчес
5
Какута
19
Буэно
12
Баптистао
7
Де Пауль
6
Аугусто
6
Аугусто
7
Де Пауль
10
Пьятти
6
Орбан
6
Орбан
10
Пьятти
8
Фегули
19
Родриго
19
Родриго
8
Фегули
15
Баэна
34
Клаверия
34
Клаверия
15
Баэна
20
Акино
7
Лика
7
Лика
20
Акино
4
Амайя
9
Манушу
9
Манушу
4
Амайя
Остались в запасе
Валенсия
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
11
Алекс Морено
ЛЗ
48
Алекс Кампос
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
Остались в запасе
11
Алекс Морено
ЛЗ
48
Алекс Кампос
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Валенсия - Райо Вальекано
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Месталья
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