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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетик
Райо Вальекано - Атлетик: обзор матча 24 сентября 2014
Райо Вальекано
24.09.2014, среда, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
39'
Л. Баптистао
89'
Л. Баптистао
20'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Атлетик
90'
+1
Замена
Г. Токеро
️️️️
М. Рико
ГОЛ! 2:1!
Л. Баптистао
89'
84'
Желтая карточка
О. де Маркос
Желтая карточка
Р. Трасоррас
82'
81'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
И. Муньяин
Замена
Манушу
️️️️
Лика
80'
79'
Желтая карточка
К. Гурпеги
60'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
М. Сусаета
Замена
Тоньо
️️️️
К. Альварес
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Баптистао
39'
Замена
Тито
️️️️
Куини
28'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Пас отдал
О. де Маркос
Желтая карточка
Куини
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
7
Лика
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Манушу
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
83
Зе Каштру
30
Ба
2
Инсуа
17
Куини
7
Лика
10
Трасоррас
15
Баэна
5
Какута
19
Буэно
12
Баптистао
3-5-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
18
Баленсиага
18
Гурпеги
8
Итурраспе
14
Сусаета
17
Рико
7
Эчебаррия
10
Муньяин
20
Адурис
1
Альварес
25
Тоньо
25
Тоньо
1
Альварес
17
Куини
2
Тито
2
Тито
17
Куини
7
Лика
9
Манушу
9
Манушу
7
Лика
10
Муньяин
9
Фернандес
9
Фернандес
10
Муньяин
17
Рико
23
Токеро
23
Токеро
17
Рико
14
Сусаета
25
Вигуэра
25
Вигуэра
14
Сусаета
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетик
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Вальекас
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