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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Райо Вальекано
Атлетико - Райо Вальекано: обзор матча 24 января 2015
Атлетико
24.01.2015, суббота, 22:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 1
Завершен
Райо Вальекано
12'
А. Гризманн
22'
А. Гризманн
56'
Манушу (АГ)
34'
Р. Трасоррас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Райо Вальекано
81'
Замена
А. Морено
️️️️
Г. Какута
Желтая карточка
Габи
79'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Туран
79'
72'
Замена
А. Буэно
️️️️
М. Фато
Замена
Ф. Торрес
️️️️
М. Манджукич
68'
58'
Желтая карточка
Р. Баэна
56'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Х. Санчес
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Манушу
56'
34'
ГОЛ! 2:1!
Р. Трасоррас
Пас отдал
М. Фато
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
М. Манджукич
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
66
Арда Туран
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ЛП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
19
Хосабед Санчес
ПП
9
Манушу
ЦФ
20
Хавьер Акино
РФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Кани
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
22
Начо Мартинес
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
7
Лика
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
3-2-3-2
13
Мойя
4
Суарес
13
Миранда
20
Хименес
6
Сикейра
20
Хуанфран
5
Тиагу
14
Габи
66
Туран
7
Гризманн
9
Манджукич
3-4-1-2
25
Тоньо
30
Ба
33
Морсильо
83
Зе Каштру
19
Санчес
10
Трасоррас
15
Баэна
28
Фато
5
Какута
20
Акино
9
Манушу
66
Туран
14
Гарсия
14
Гарсия
66
Туран
9
Манджукич
9
Торрес
9
Торрес
9
Манджукич
5
Какута
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
5
Какута
19
Санчес
8
Посуэло
8
Посуэло
19
Санчес
28
Фато
19
Буэно
19
Буэно
28
Фато
Остались в запасе
Атлетико
Райо Вальекано
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Кристиан Альварес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
7
Лика
ЦП
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Кани
ПП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
7
Лика
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Райо Вальекано
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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