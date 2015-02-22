Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Райо Вальекано
Атлетик - Райо Вальекано: обзор матча 22 февраля 2015
Атлетик
22.02.2015, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
86'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Райо Вальекано
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
86'
Желтая карточка
М. Рико
83'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
80'
Желтая карточка
А. Адурис
78'
67'
Замена
Манушу
️️️️
Л. Баптистао
Замена
И. Уильямс
️️️️
И. Муньяин
65'
59'
Желтая карточка
М. Фато
46'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
Н. Мартинес
46'
Замена
К. Альварес
️️️️
Тоньо
Замена
О. де Маркос
️️️️
У. Лопес
34'
23'
Желтая карточка
Н. Мартинес
Желтая карточка
М. Сан Хосе
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
7
Лика
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Манушу
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ирайсос
3
Этчейта
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
51
Ираола
14
Сусаета
17
Рико
8
Лопес
10
Муньяин
20
Адурис
4-1-2-1-2
25
Тоньо
2
Тито
83
Зе Каштру
4
Амайя
22
Мартинес
28
Фато
7
Лика
19
Санчес
5
Какута
12
Баптистао
19
Буэно
8
Лопес
18
де Маркос
18
де Маркос
8
Лопес
10
Муньяин
9
Уильямс
9
Уильямс
10
Муньяин
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
25
Тоньо
1
Альварес
1
Альварес
25
Тоньо
22
Мартинес
33
Морсильо
33
Морсильо
22
Мартинес
12
Баптистао
9
Манушу
9
Манушу
12
Баптистао
Остались в запасе
Атлетик
Райо Вальекано
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
11
Алекс Морено
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
11
Алекс Морено
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Райо Вальекано
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Райо Вальекано
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+