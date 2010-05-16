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Роман
Статистика
Роман - статистика
Завершил карьеру
27 марта 1983 (43)
#15 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тенерифе
23
5
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
1 : 0
16.05.2010
Тенерифе
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Тенерифе
2 : 2
08.05.2010
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
4 : 1
04.05.2010
Тенерифе
1' - 73'
39'
Испания. Примера, 35 тур
Тенерифе
2 : 1
01.05.2010
Расинг
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
3 : 1
25.04.2010
Тенерифе
1' - 90'
61'
71'
Испания. Примера, 33 тур
Тенерифе
3 : 2
18.04.2010
Хетафе
1' - 86'
Испания. Примера, 32 тур
Спортинг
0 : 2
13.04.2010
Тенерифе
1' - 86'
70'
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
3 : 0
03.04.2010
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Малага
1 : 1
27.03.2010
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Тенерифе
2 : 2
24.03.2010
Вильярреал
85' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Херес
2 : 1
20.03.2010
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Тенерифе
4 : 1
14.03.2010
Эспаньол
79' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
3 : 1
06.03.2010
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Тенерифе
1 : 0
15.02.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Тенерифе
1 : 3
31.01.2010
Сарагоса
61' - 90'
65'
Испания. Примера, 19 тур
Тенерифе
0 : 0
24.01.2010
Валенсия
1' - 87'
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
1 : 1
17.01.2010
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Тенерифе
0 : 5
10.01.2010
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
2 : 0
03.01.2010
Тенерифе
84' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Тенерифе
1 : 1
20.12.2009
Атлетико
89' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
2 : 1
13.12.2009
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Тенерифе
2 : 1
06.12.2009
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Тенерифе
1 : 2
21.11.2009
Севилья
1' - 58'
Испания. Примера, 10 тур
Тенерифе
2 : 2
07.11.2009
Малага
1' - 90'
18'
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
5 : 0
01.11.2009
Тенерифе
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Тенерифе
1 : 0
25.10.2009
Херес
1' - 90'
24'
Испания. Примера, 6 тур
Тенерифе
0 : 1
03.10.2009
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
3 : 0
26.09.2009
Тенерифе
1' - 90'
5'
Испания. Примера, 4 тур
Тенерифе
1 : 0
23.09.2009
Атлетик
1' - 90'
84'
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
4 : 0
19.09.2009
Тенерифе
1' - 55'
Испания. Примера, 2 тур
Тенерифе
2 : 1
13.09.2009
Осасуна
1' - 89'
39'
Испания. Примера, 1 тур
Сарагоса
1 : 0
29.08.2009
Тенерифе
1' - 63'
27'
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