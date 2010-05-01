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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Расинг
Тенерифе - Расинг: обзор матча 01 мая 2010
Тенерифе
01.05.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Расинг
45'
Роман
56'
Г. Перес Айосе (П)
71'
Хиско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Расинг
Желтая карточка
И. Боладо
Желтая карточка
Ориоль
Замена
Маноло
️️️️
Р. Леон
Замена
Д. Коме
️️️️
Хуанлу
Замена
Э. Бедиа
️️️️
М. Ласен
Замена
М. Алонсо
️️️️
Г. Перес Айосе
ГОЛ! 2:1!
Хиско
Желтая карточка
Хиско
Замена
Хиско
️️️️
М. Тчите
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Перес Айосе
Желтая карточка
Ф. Колторти
Замена
И. Боладо
️️️️
С. Каналес
ГОЛ! 1:0!
Роман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
24
Эктор
ЛЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
15
Роман
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
23
Тони Морал
ЛП
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
7
Омар
ЦП
20
Рики
АП
9
Анхель
ЦФ
Расинг
25
Тоньо
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
0
Луис Гарсия
АП
9
Хиско
ЦФ
20
Иван Боладо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
4-2-3-1
13
Арагонесес
24
Эктор
2
Бертран
6
Сисилиа
24
Кулебрас
15
Роман
22
Леон
7
Айосе
20
Альфаро
17
Хуанлу
11
Нино
4-3-2-1
1
Колторти
14
Пинильос
3
Торрехон
3
Ориоль
18
Фернандес
8
Колса
25
Ласен
23
Морал
17
Арана
20
Каналес
7
Тчите
22
Леон
5
Маноло
5
Маноло
22
Леон
7
Айосе
23
Алонсо
23
Алонсо
7
Айосе
17
Хуанлу
14
Коме
14
Коме
17
Хуанлу
7
Тчите
9
Хиско
9
Хиско
7
Тчите
20
Каналес
20
Боладо
20
Боладо
20
Каналес
25
Ласен
10
Бедиа
10
Бедиа
25
Ласен
Остались в запасе
Тенерифе
Расинг
1
Луис Гарсиа
ВР
7
Омар
ЦП
20
Рики
АП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
25
Тоньо
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
0
Луис Гарсия
АП
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
7
Омар
ЦП
20
Рики
АП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
0
Луис Гарсия
АП
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Статистика матча Тенерифе - Расинг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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