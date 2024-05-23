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Кес де Бур
Статистика
Кес де Бур - статистика
Завершил карьеру
13 мая 2000 (26), Волендам
#8 | Полузащитник
186 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тернана
25
0
3
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
57' - 90'
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
60' - 90'
82'
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
57' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Зюйдтироль
4 : 3
01.05.2024
Тернана
1' - 54'
Италия. Серия В, 35 тур
Тернана
0 : 1
27.04.2024
Асколи
1' - 90'
82'
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
0 : 0
20.04.2024
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Кремонезе
1 : 2
13.04.2024
Тернана
64' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Тернана
0 : 0
06.04.2024
Модена
65' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Сампдория
4 : 1
01.04.2024
Тернана
22' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Тернана
1 : 0
16.03.2024
Козенца
88' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Тернана
1 : 3
02.03.2024
Парма
53' - 90'
66'
Италия. Серия В, 27 тур
Палермо
2 : 3
27.02.2024
Тернана
66' - 90'
90'
Италия. Серия В, 26 тур
Тернана
0 : 0
24.02.2024
Лекко
1' - 59'
Италия. Серия В, 25 тур
Реджана 1919
0 : 2
17.02.2024
Тернана
1' - 80'
Италия. Серия В, 24 тур
Тернана
1 : 1
11.02.2024
Специя
46' - 90'
89'
Италия. Серия В, 23 тур
Тернана
0 : 1
03.02.2024
Комо
1' - 76'
Италия. Серия В, 22 тур
Венеция
1 : 0
27.01.2024
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Тернана
3 : 1
20.01.2024
Циттаделла
1' - 90'
61'
83'
Италия. Серия В, 20 тур
Бари
3 : 1
13.01.2024
Тернана
59' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Лекко
2 : 3
17.12.2023
Тернана
61' - 88'
88'
88'
Италия. Серия В, 16 тур
Тернана
1 : 0
09.12.2023
Феральписало
1' - 61'
Италия. Серия В, 15 тур
Козенца
1 : 3
02.12.2023
Тернана
1' - 69'
60'
Италия. Серия В, 14 тур
Тернана
1 : 1
26.11.2023
Палермо
1' - 68'
Италия. Серия В, 13 тур
Специя
2 : 2
12.11.2023
Тернана
61' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Тернана
0 : 1
04.11.2023
Венеция
80' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Модена
2 : 1
29.10.2023
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Тернана
0 : 1
21.10.2023
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Циттаделла
2 : 2
07.10.2023
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Тернана
3 : 0
30.09.2023
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
2 : 0
26.09.2023
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Тернана
1 : 1
23.09.2023
Зюйдтироль
Был в запасе
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