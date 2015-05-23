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Абель Гомес
Статистика
Абель Гомес - статистика
Завершил карьеру
20 февраля 1982 (44), Севилья
#23 | Полузащитник
181 см | 74 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кордоба
22
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
3 : 0
23.05.2015
Кордоба
1' - 61'
Испания. Примера, 37 тур
Кордоба
1 : 2
17.05.2015
Райо Вальекано
1' - 72'
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
2 : 0
09.05.2015
Кордоба
1' - 56'
Испания. Примера, 35 тур
Кордоба
0 : 8
02.05.2015
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
1 : 0
28.04.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Кордоба
0 : 1
24.04.2015
Атлетик
1' - 61'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
0 : 0
19.04.2015
Кордоба
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 31 тур
Кордоба
0 : 2
12.04.2015
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
1 : 1
08.04.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Кордоба
0 : 2
04.04.2015
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
22.03.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Малага
2 : 0
15.03.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Кордоба
1 : 2
09.03.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 0
27.02.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Кордоба
1 : 2
21.02.2015
Валенсия
1' - 55'
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
3 : 0
14.02.2015
Кордоба
56' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Кордоба
1 : 2
08.02.2015
Альмерия
83' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1 : 0
31.01.2015
Кордоба
46' - 90'
84'
Испания. Примера, 20 тур
Кордоба
1 : 2
24.01.2015
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Кордоба
1 : 1
16.01.2015
Эйбар
63' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0 : 1
12.01.2015
Кордоба
1' - 69'
Испания. Примера, 17 тур
Кордоба
2 : 0
05.01.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
5 : 0
20.12.2014
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Кордоба
0 : 0
13.12.2014
Леванте
1' - 79'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
0 : 1
06.12.2014
Кордоба
1' - 73'
Испания. Примера, 13 тур
Кордоба
0 : 2
30.11.2014
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
2 : 2
23.11.2014
Кордоба
1' - 86'
Испания. Примера, 11 тур
Кордоба
0 : 0
07.11.2014
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4 : 2
01.11.2014
Кордоба
77' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Кордоба
1 : 1
25.10.2014
Реал Сосьедад
55' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Кордоба
1 : 2
18.10.2014
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
3 : 0
25.09.2014
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Кордоба
1 : 3
21.09.2014
Севилья
67' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
1 : 1
12.09.2014
Кордоба
76' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2 : 0
25.08.2014
Кордоба
Был в запасе
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