Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Леванте
Кордоба - Леванте: обзор матча 13 декабря 2014
Кордоба
13.12.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Леванте
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Симао
Замена
Х. Мария Лопес Силва
️️️️
А. Гомес
79'
74'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Д. Баррал
Замена
П. Клод Экенг Экенг
️️️️
Лусо
73'
68'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Н. Карабелас
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Фидель
64'
63'
Желтая карточка
Н. Карабелас
33'
Желтая карточка
И. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Лусо
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
22
Ариц Гарай
ОП
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Хуан Карлос
15
Креспо
2
Пантич
12
Лопес
33
Кампабадаль
6
Лусо
23
Гомес
15
Дэйвид
10
Фидель
10
Гарсия
9
Гилас
4-1-2-3
13
Мариньо
4
Наварро
26
Винтра
2
Лопес
15
Карабелас
18
Диоп
23
Симао
23
Иваншиц
25
Моралес
18
Баррал
11
Касадесус
10
Фидель
10
Картабия
10
Картабия
10
Фидель
23
Гомес
19
Лопес Силва
19
Лопес Силва
23
Гомес
6
Лусо
5
Экенг Экенг
5
Экенг Экенг
6
Лусо
15
Карабелас
3
Гарсия
3
Гарсия
15
Карабелас
18
Баррал
9
Мартинс
9
Мартинс
18
Баррал
Остались в запасе
Кордоба
Леванте
13
Микель Саизар
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
22
Ариц Гарай
ОП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
14
Рубен Гарсия
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
22
Ариц Гарай
ОП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Кордоба - Леванте
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Нуэво Арканхель
Новости команд
Все
Кордоба
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Российский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды
2025.12.02 08:17
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+