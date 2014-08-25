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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Кордоба
Реал - Кордоба: обзор матча 25 августа 2014
Реал
25.08.2014, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 0
Завершен
Кордоба
29'
К. Бензема
89'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Кордоба
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
89'
Замена
С. Хедира
️️️️
К. Бензема
76'
Замена
Иско
️️️️
Х. Родригес
73'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
А. Арбелоа
72'
Желтая карточка
К. Бензема
71'
65'
Замена
Хиско
️️️️
М. Хавенаар
59'
Замена
Фидель
️️️️
Ридер
46'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Д. Пинильос
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Т. Кроос
29'
17'
Желтая карточка
Д. Пинильос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
15
Дани Пинильос
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ПЗ
19
Хосе Мария Лопес Силва
(К)
ЛП
22
Ариц Гарай
ОП
7
Фаусто Росси
ОП
10
Ридер
ЦП
17
Адриан Джуниньо
ПП
9
Майк Хавенаар
ЦФ
Главный тренер
Альбер Феррер
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
22
Иско
АП
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Хиско
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
10
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
1
Хуан Карлос
15
Креспо
12
Лопес
2
Пантич
15
Пинильос
22
Гарай
7
Росси
17
Джуниньо
10
Ридер
19
Лопес Силва
9
Хавенаар
5
Арбелоа
14
Карвахаль
14
Карвахаль
5
Арбелоа
9
Бензема
28
Хедира
28
Хедира
9
Бензема
23
Родригес
22
Иско
22
Иско
23
Родригес
15
Пинильос
10
Картабия
10
Картабия
15
Пинильос
10
Ридер
10
Фидель
10
Фидель
10
Ридер
9
Хавенаар
9
Хиско
9
Хиско
9
Хавенаар
Остались в запасе
Реал
Кордоба
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
Главный тренер
Альбер Феррер
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Альбер Феррер
Статистика матча Реал - Кордоба
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"СпортХит" 21:55 (прямая)
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