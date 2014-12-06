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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Кордоба
Атлетик - Кордоба: обзор матча 06 декабря 2014
Атлетик
06.12.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 1
Завершен
Кордоба
23'
Н. Гилас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Кордоба
90'
+5
Желтая карточка
Х. Карлос
Желтая карточка
И. Муньяин
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Х. Мария Лопес Силва
88'
Желтая карточка
Д. Пинильос
85'
Замена
Х. Мария Лопес Силва
️️️️
Б. Гарсия
84'
Желтая карточка
Б. Гарсия
Желтая карточка
Г. Ирайсос
84'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
82'
81'
Желтая карточка
Э. Кампабадаль
75'
Желтая карточка
Лусо
73'
Замена
П. Клод Экенг Экенг
️️️️
А. Гомес
Замена
К. Сола
️️️️
Й. Ортенече
68'
66'
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
Фидель
Желтая карточка
А. Итурраспе
52'
Замена
М. Сусаета
️️️️
Б. Эчебаррия
46'
Замена
А. Ираола
️️️️
И. Уильямс
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гилас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Лусо
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
22
Ариц Гарай
ОП
10
Ридер
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
3-4-1-2
1
Ирайсос
18
Ортенече
14
Ляпорт
18
де Маркос
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
18
Гурпеги
17
Рико
10
Муньяин
9
Уильямс
25
Вигуэра
4-1-2-2-1
1
Хуан Карлос
33
Кампабадаль
15
Пинильос
12
Лопес
2
Пантич
6
Лусо
23
Гомес
15
Дэйвид
10
Гарсия
10
Фидель
9
Гилас
9
Уильямс
51
Ираола
51
Ираола
9
Уильямс
7
Эчебаррия
14
Сусаета
14
Сусаета
7
Эчебаррия
18
Ортенече
9
Сола
9
Сола
18
Ортенече
10
Фидель
15
Креспо
15
Креспо
10
Фидель
10
Гарсия
19
Лопес Силва
19
Лопес Силва
10
Гарсия
23
Гомес
5
Экенг Экенг
5
Экенг Экенг
23
Гомес
Остались в запасе
Атлетик
Кордоба
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Микель Саизар
ВР
22
Ариц Гарай
ОП
10
Ридер
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
22
Ариц Гарай
ОП
10
Ридер
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Атлетик - Кордоба
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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