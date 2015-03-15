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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Кордоба
Малага - Кордоба: обзор матча 15 марта 2015
Малага
15.03.2015, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Кордоба
48'
Хуанми
84'
Н. Амрабат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Кордоба
86'
Желтая карточка
Бебе
ГОЛ! 2:0!
Н. Амрабат
Пас отдал
Ресио
84'
83'
Желтая карточка
Ф. Андоне
Замена
Ресио
️️️️
Саму
82'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Хуанми
73'
72'
Замена
Э. Кампабадаль
️️️️
Лусо
67'
Замена
Ф. Росси
️️️️
Ф. Вико
Замена
Л. Альберто
️️️️
С. Кастильехо
60'
ГОЛ! 1:0!
Хуанми
Пас отдал
С. Кастильехо
48'
46'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
П. Клод Экенг Экенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
6
Лусо
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
19
Феде Вико
АП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
36
Ресио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
7
Фаусто Росси
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-3-2-1
13
Камени
15
Бока
2
Ангелери
3
Велигтон
16
Росалес
10
Дардер
4
Камачо
14
Саму
21
Орта
70
Кастильехо
7
Хуанми
2-2-2-3-1
13
Саизар
2
Пантич
15
Креспо
5
Экенг Экенг
6
Лусо
5
Сукулини
21
Крхин
10
Гарсия
19
Вико
12
Бебе
9
Гилас
14
Саму
36
Ресио
36
Ресио
14
Саму
70
Кастильехо
18
Альберто
18
Альберто
70
Кастильехо
7
Хуанми
39
Амрабат
39
Амрабат
7
Хуанми
6
Лусо
33
Кампабадаль
33
Кампабадаль
6
Лусо
19
Вико
7
Росси
7
Росси
19
Вико
5
Экенг Экенг
7
Андоне
7
Андоне
5
Экенг Экенг
Остались в запасе
Малага
Кордоба
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Дуда
ЛВ
10
Федерико Картабия
ПВ
1
Хуан Карлос
ВР
23
Абель Гомес
ЦП
10
Фидель
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
1
Хуан Карлос
ВР
23
Абель Гомес
ЦП
10
Фидель
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Малага - Кордоба
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Ла Росаледа
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