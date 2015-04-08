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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Кордоба
Депортиво - Кордоба: обзор матча 08 апреля 2015
Депортиво
08.04.2015, среда, 21:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 1
Завершен
Кордоба
87'
Ф. Андоне (АГ)
55'
Ф. Андоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Кордоба
90'
+2
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Андоне
87'
80'
Замена
Фидель
️️️️
Ф. Картабия
75'
Замена
Ф. Росси
️️️️
Элдон
Желтая карточка
Х. Медуньянин
74'
73'
Желтая карточка
Ф. Картабия
Желтая карточка
Хуанфран
73'
Вторая желтая
Луизиньо
69'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Л. Фаринья
63'
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
С. Боргес
63'
Замена
О. Риера
️️️️
Х. Родригес
56'
55'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Андоне
Пас отдал
Эдимар
Желтая карточка
С. Боргес
47'
24'
Желтая карточка
Р. Крхин
Желтая карточка
Луизиньо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
9
Точе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
7
Фаусто Росси
ОП
6
Лусо
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
3-5-2
31
Фабри
16
Луизиньо
26
Сидней
22
Лопо
4
Бергантиньос
6
Родригес
24
Хуанфран
5
Боргес
11
Фаринья
9
Точе
7
Куэнка
4-1-3-2
1
Хуан Карлос
17
Джуниньо
15
Креспо
2
Пантич
16
Эдимар
21
Крхин
10
Картабия
10
Гарсия
12
Бебе
10
Элдон
7
Андоне
5
Боргес
6
Медуньянин
6
Медуньянин
5
Боргес
11
Фаринья
11
Кошта
11
Кошта
11
Фаринья
6
Родригес
21
Риера
21
Риера
6
Родригес
10
Элдон
7
Росси
7
Росси
10
Элдон
10
Картабия
10
Фидель
10
Фидель
10
Картабия
Остались в запасе
Депортиво
Кордоба
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
13
Микель Саизар
ВР
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
6
Лусо
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
6
Лусо
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Статистика матча Депортиво - Кордоба
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Риасор
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