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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Реал
Кордоба - Реал: обзор матча 24 января 2015
Кордоба
24.01.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 2
Завершен
Реал
3'
Н. Гилас (П)
26'
К. Бензема
88'
Г. Бэйл (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Реал
88'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Бэйл
Вторая желтая
Ф. Картабия
86'
83'
Красная карточка
К. Роналду
80'
Замена
Хесе
️️️️
Х. Родригес
Замена
Ф. Вико
️️️️
Ф. Андоне
79'
74'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
71'
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Марсело
69'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
65'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
С. Хедира
64'
Желтая карточка
С. Хедира
Желтая карточка
Ф. Картабия
61'
Желтая карточка
Ф. Росси
58'
26'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Гилас
3'
2'
Желтая карточка
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
1
Хуан Карлос
(К)
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
9
Набиль Гилас
ЛП
12
Бебе
ЛВ
7
Фаусто Росси
ОП
15
Дэйвид
ОП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
22
Ариц Гарай
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
19
Феде Вико
АП
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Хуан Карлос
16
Эдимар
2
Пантич
15
Креспо
17
Джуниньо
7
Росси
15
Дэйвид
9
Гилас
12
Бебе
10
Картабия
7
Андоне
4-2-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
28
Хедира
8
Кроос
18
Бэйл
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
7
Андоне
19
Вико
19
Вико
7
Андоне
12
Марсело
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
12
Марсело
28
Хедира
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
28
Хедира
23
Родригес
10
Хесе
10
Хесе
23
Родригес
Остались в запасе
Кордоба
Реал
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
22
Ариц Гарай
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
22
Ариц Гарай
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Кордоба - Реал
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Нуэво Арканхель
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