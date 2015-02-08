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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Альмерия
Кордоба - Альмерия: обзор матча 08 февраля 2015
Кордоба
08.02.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 2
Завершен
Альмерия
10'
Ф. Картабия
61'
Мичел
66'
Мичел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Альмерия
89'
Замена
Т. Парти
️️️️
Тьеви
87'
Желтая карточка
А. Трухильо
Замена
А. Гомес
️️️️
Дэйвид
83'
75'
Замена
Д. Ромера
️️️️
В. Силва
74'
Желтая карточка
Ф. Сориано
73'
Желтая карточка
В. Силва
Замена
Элдон
️️️️
Ф. Андоне
68'
66'
ГОЛ! 1:2!
Мичел
Пас отдал
В. Силва
Замена
Б. Сукулини
️️️️
Ф. Росси
64'
61'
ГОЛ! 1:1!
Мичел
Пас отдал
В. Силва
57'
Желтая карточка
Тьеви
Желтая карточка
Бебе
37'
36'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
Желтая карточка
Ф. Росси
17'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Картабия
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
7
Фаусто Росси
ОП
15
Дэйвид
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Альмерия
23
Хулиан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Верса
ЦП
15
Корона
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
23
Тьеви
ПВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
10
Элдон
ЦФ
Альмерия
30
Йерай Гомес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
18
Томас Парти
ЦП
36
Дани Ромера
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Хуан Карлос
16
Эдимар
15
Креспо
2
Пантич
17
Джуниньо
7
Росси
15
Дэйвид
12
Бебе
10
Картабия
9
Гилас
7
Андоне
4-3-3
23
Хулиан
88
Мичел
15
дос Сантос
5
Трухильо
16
Дюбарбье
7
Мендес
12
Верса
23
Сориано
11
Силва
15
Корона
23
Тьеви
15
Дэйвид
23
Гомес
23
Гомес
15
Дэйвид
7
Росси
5
Сукулини
5
Сукулини
7
Росси
7
Андоне
10
Элдон
10
Элдон
7
Андоне
11
Силва
36
Дани Ромера
36
Дани Ромера
11
Силва
11
Силва
19
Эспиноса
19
Эспиноса
11
Силва
23
Тьеви
18
Парти
18
Парти
23
Тьеви
Остались в запасе
Кордоба
Альмерия
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
30
Йерай Гомес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
30
Йерай Гомес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Кордоба - Альмерия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Нуэво Арканхель
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