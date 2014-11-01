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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Кордоба
Атлетико - Кордоба: обзор матча 01 ноября 2014
Атлетико
01.11.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 10 тур
4 : 2
Завершен
Кордоба
43'
Лусо (АГ)
58'
А. Гризманн
62'
М. Манджукич
81'
Р. Гарсия
54'
Н. Гилас
87'
Н. Гилас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Кордоба
87'
ГОЛ! 4:2!
Н. Гилас
Пас отдал
Ф. Росси
ГОЛ! 4:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Коке
81'
77'
Замена
А. Гомес
️️️️
А. Гарай
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Гризманн
77'
67'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Фидель
Замена
С. Ньигес
️️️️
Габи
67'
63'
Замена
Ф. Росси
️️️️
Хиско
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Туран
62'
ГОЛ! 3:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Коке
62'
60'
Желтая карточка
Ф. Картабия
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Хуанфран
58'
54'
ГОЛ! 1:1!
Н. Гилас
Пас отдал
Ф. Картабия
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Лусо
43'
37'
Желтая карточка
Я. Бузон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Яго Бузон
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Лусо
ОП
22
Ариц Гарай
ОП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
19
Феде Вико
АП
3-2-3-2
13
Мойя
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
6
Сикейра
20
Хуанфран
6
Коке
66
Туран
14
Габи
9
Манджукич
7
Гризманн
4-2-2-2
1
Хуан Карлос
2
Пантич
12
Лопес
4
Бузон
15
Пинильос
6
Лусо
22
Гарай
10
Картабия
10
Фидель
9
Хиско
9
Гилас
7
Гризманн
7
Родригес
7
Родригес
7
Гризманн
14
Габи
8
Ньигес
8
Ньигес
14
Габи
66
Туран
14
Гарсия
14
Гарсия
66
Туран
9
Хиско
7
Росси
7
Росси
9
Хиско
22
Гарай
23
Гомес
23
Гомес
22
Гарай
10
Фидель
19
Вико
19
Вико
10
Фидель
Остались в запасе
Атлетико
Кордоба
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
10
Борха Гарсия
АП
13
Микель Саизар
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
10
Борха Гарсия
АП
13
Микель Саизар
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Атлетико - Кордоба
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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