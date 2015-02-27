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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Кордоба
Эспаньол - Кордоба: обзор матча 27 февраля 2015
Эспаньол
27.02.2015, пятница, 22:45
Испания. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Кордоба
43'
Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Кордоба
87'
Желтая карточка
Б. Гарсия
Желтая карточка
С. Гарсия
87'
Желтая карточка
В. Санчес
84'
Замена
В. Санчес
️️️️
Абрахам
79'
76'
Желтая карточка
Ф. Андоне
Замена
В. Альварес
️️️️
С. Севилья
67'
66'
Желтая карточка
Б. Сукулини
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
63'
62'
Замена
Б. Сукулини
️️️️
Ф. Росси
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
60'
55'
Желтая карточка
А. Пантич
46'
Замена
Бебе
️️️️
Элдон
ГОЛ! 1:0!
Абрахам
Пас отдал
Ф. Кайседо
43'
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Абрахам
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
19
Феде Вико
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
10
Элдон
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
5
Бруно Сукулини
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
4-3-1-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
15
Морено
27
Гонсалес
23
Арбилья
8
Севилья
87
Каньяс
10
Абрахам
17
Васкес
9
Гарсия
10
Кайседо
3-1-1-3-2
13
Саизар
33
Кампабадаль
15
Креспо
2
Пантич
7
Росси
21
Крхин
10
Картабия
19
Вико
10
Гарсия
7
Андоне
10
Элдон
8
Севилья
27
Альварес
27
Альварес
8
Севилья
10
Абрахам
4
Санчес
4
Санчес
10
Абрахам
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
10
Элдон
12
Бебе
12
Бебе
10
Элдон
7
Росси
5
Сукулини
5
Сукулини
7
Росси
Остались в запасе
Эспаньол
Кордоба
13
Пау Лопес
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
10
Фидель
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
10
Фидель
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Эспаньол - Кордоба
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Стейдж Фронт
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