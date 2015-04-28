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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Кордоба
Леванте - Кордоба: обзор матча 28 апреля 2015
Леванте
28.04.2015, вторник, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Кордоба
41'
Д. Баррал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Кордоба
Желтая карточка
Н. Карабелас
90'
+1
89'
Желтая карточка
А. Джуниньо
87'
Желтая карточка
И. Лопес
Замена
Н. Карабелас
️️️️
Х. Луис Моралес
84'
Желтая карточка
Х. Мари
78'
Замена
К. Уче
️️️️
В. Касадесус
75'
69'
Замена
Элдон
️️️️
Дэйвид
Замена
Х. Мари
️️️️
М. Сиссоко
69'
61'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Фидель
Желтая карточка
В. Касадесус
46'
46'
Замена
А. Джуниньо
️️️️
Х. Анхель Креспо
ГОЛ! 1:0!
Д. Баррал
Пас отдал
В. Касадесус
41'
28'
Желтая карточка
Дэйвид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
6
Лусо
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
19
Феде Вико
АП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
10
Элдон
ЦФ
4-3-3
13
Мариньо
12
Хуанфран
26
Винтра
4
Рамис
2
Лопес
22
Сиссоко
23
Симао
6
Камараса
18
Баррал
11
Касадесус
25
Моралес
3-1-2-3-1
1
Хуан Карлос
12
Лопес
15
Креспо
16
Эдимар
6
Лусо
21
Крхин
15
Дэйвид
12
Бебе
19
Вико
10
Фидель
9
Гилас
25
Моралес
15
Карабелас
15
Карабелас
25
Моралес
22
Сиссоко
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
22
Сиссоко
11
Касадесус
5
Уче
5
Уче
11
Касадесус
10
Фидель
10
Картабия
10
Картабия
10
Фидель
15
Креспо
17
Джуниньо
17
Джуниньо
15
Креспо
15
Дэйвид
10
Элдон
10
Элдон
15
Дэйвид
Остались в запасе
Леванте
Кордоба
14
Рубен Гарсия
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
13
Микель Саизар
ВР
7
Фаусто Росси
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
7
Фаусто Росси
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Статистика матча Леванте - Кордоба
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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