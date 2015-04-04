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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Атлетико
Кордоба - Атлетико: обзор матча 04 апреля 2015
Кордоба
04.04.2015, суббота, 19:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
5'
А. Гризманн
39'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Атлетико
80'
Желтая карточка
Хуанфран
70'
Замена
А. Туран
️️️️
А. Гризманн
Замена
Элдон
️️️️
Фидель
64'
62'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
М. Манджукич
Желтая карточка
А. Джуниньо
59'
46'
Замена
М. Суарес
️️️️
Тиагу
Замена
Н. Гилас
️️️️
Б. Сукулини
46'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Ф. Андоне
46'
Желтая карточка
Ф. Андоне
45'
+1
39'
ГОЛ! 0:2!
С. Ньигес
Пас отдал
Х. Хименес
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
6
Лусо
ОП
7
Фаусто Росси
ОП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
Атлетико
13
Хуан Бернабе
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
8
Кани
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-3-3-1
1
Хуан Карлос
16
Эдимар
15
Креспо
17
Джуниньо
23
Гомес
5
Сукулини
21
Крхин
10
Фидель
10
Гарсия
12
Бебе
7
Андоне
4-4-2
1
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
18
Гамес
6
Коке
14
Габи
5
Тиагу
8
Ньигес
7
Гризманн
9
Манджукич
7
Андоне
10
Картабия
10
Картабия
7
Андоне
5
Сукулини
9
Гилас
9
Гилас
5
Сукулини
10
Фидель
10
Элдон
10
Элдон
10
Фидель
5
Тиагу
4
Суарес
4
Суарес
5
Тиагу
7
Гризманн
66
Туран
66
Туран
7
Гризманн
9
Манджукич
9
Торрес
9
Торрес
9
Манджукич
Остались в запасе
Кордоба
Атлетико
13
Микель Саизар
ВР
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
6
Лусо
ОП
7
Фаусто Росси
ОП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
13
Хуан Бернабе
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
6
Лусо
ОП
7
Фаусто Росси
ОП
Остались в запасе
13
Хуан Бернабе
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Кордоба - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Нуэво Арканхель
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