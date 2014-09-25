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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Кордоба
Валенсия - Кордоба: обзор матча 25 сентября 2014
Валенсия
25.09.2014, четверг, 23:59
Испания. Примера, 5 тур
3 : 0
Завершен
Кордоба
22'
П. Алькасер
27'
Х. Луис Гайя
73'
С. Фегули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Кордоба
90'
Желтая карточка
Фидель
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
С. Фегули
77'
ГОЛ! 3:0!
С. Фегули
Пас отдал
К. Хиль
73'
70'
Замена
Фидель
️️️️
Б. Гарсия
60'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
59'
Замена
М. Хавенаар
️️️️
Ф. Вико
Замена
Л. Орбан
️️️️
Х. Луис Гайя
53'
51'
Замена
Ридер
️️️️
И. Лопес
Замена
К. Хиль
️️️️
П. Пьятти
46'
Желтая карточка
Х. Фуэго
37'
31'
Желтая карточка
Я. Бузон
ГОЛ! 2:0!
Х. Луис Гайя
27'
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
С. Фегули
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
22
Ариц Гарай
ОП
7
Фаусто Росси
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
19
Феде Вико
АП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Альбер Феррер
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
6
Лусо
ОП
9
Майк Хавенаар
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
14
Гайя
13
Мустафи
30
Отаменди
20
Канселу
8
Фегули
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Парехо
10
Пьятти
9
Алькасер
4-2-1-2-1
1
Хуан Карлос
17
Джуниньо
15
Креспо
12
Лопес
4
Бузон
22
Гарай
7
Росси
23
Гомес
10
Гарсия
19
Вико
9
Гилас
14
Гайя
6
Орбан
6
Орбан
14
Гайя
8
Фегули
20
Ибаньес
20
Ибаньес
8
Фегули
10
Пьятти
10
Хиль
10
Хиль
10
Пьятти
10
Гарсия
10
Фидель
10
Фидель
10
Гарсия
19
Вико
9
Хавенаар
9
Хавенаар
19
Вико
12
Лопес
10
Ридер
10
Ридер
12
Лопес
Остались в запасе
Валенсия
Кордоба
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Микель Саизар
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
6
Лусо
ОП
Главный тренер
Альбер Феррер
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
6
Лусо
ОП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Альбер Феррер
Статистика матча Валенсия - Кордоба
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Месталья
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