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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Депортиво
Кордоба - Депортиво: обзор матча 07 ноября 2014
Кордоба
07.11.2014, пятница, 22:45
Испания. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Депортиво
85'
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
Ц. Вилк
75'
Замена
Х. Домингес
️️️️
Х. Медуньянин
Замена
Хиско
️️️️
Х. Мария Лопес Силва
69'
64'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Р. Канелья
Желтая карточка
А. Пантич
59'
Замена
Б. Гарсия
️️️️
Лусо
46'
Желтая карточка
Д. Пинильос
43'
Желтая карточка
И. Лопес
34'
29'
Вторая желтая
Э. Поштига
Желтая карточка
Лусо
18'
Пенальти не реализован!
Ф. Картабия
17'
16'
Желтая карточка
Э. Поштига
Замена
Д. Пинильос
️️️️
Х. Анхель Креспо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
19
Хосе Мария Лопес Силва
ЛП
6
Лусо
ОП
7
Фаусто Росси
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
6
Харис Медуньянин
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
4
Яго Бузон
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
22
Ариц Гарай
ОП
10
Борха Гарсия
АП
9
Хиско
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
28
Даниэль Гаго
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-2-2-1-1
1
Хуан Карлос
2
Пантич
15
Креспо
12
Лопес
17
Джуниньо
6
Лусо
7
Росси
19
Лопес Силва
23
Гомес
10
Картабия
9
Гилас
3-3-2-2
31
Фабри
26
Сидней
15
Канелья
15
Лауре
22
Лопо
6
Вилк
16
Луизиньо
6
Медуньянин
24
Хуанфран
8
Иван Кавалейру
9
Поштига
6
Лусо
10
Гарсия
10
Гарсия
6
Лусо
15
Креспо
15
Пинильос
15
Пинильос
15
Креспо
19
Лопес Силва
9
Хиско
9
Хиско
19
Лопес Силва
6
Медуньянин
28
Домингес
28
Домингес
6
Медуньянин
6
Вилк
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
6
Вилк
15
Канелья
6
Родригес
6
Родригес
15
Канелья
Остались в запасе
Кордоба
Депортиво
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
22
Ариц Гарай
ОП
10
Фидель
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Джукич
28
Даниэль Гаго
ЦФ
1
Герман Люкс
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
22
Ариц Гарай
ОП
10
Фидель
ЛВ
Остались в запасе
28
Даниэль Гаго
ЦФ
1
Герман Люкс
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Виктор Фернандес
Статистика матча Кордоба - Депортиво
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Нуэво Арканхель
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