Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Кордоба
Севилья - Кордоба: обзор матча 14 февраля 2015
Севилья
14.02.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 23 тур
3 : 0
Завершен
Кордоба
38'
Г. Крыховяк
44'
К. Бакка
76'
В. Иборра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Кордоба
Замена
Д. Суарес
️️️️
Витоло
84'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
К. Бакка
83'
ГОЛ! 3:0!
В. Иборра
Пас отдал
Э. Банега
76'
74'
Желтая карточка
Р. Крхин
Красная карточка
Г. Крыховяк
73'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Х. Антонио Рейес
62'
56'
Замена
А. Гомес
️️️️
Элдон
54'
Красная карточка
П. Клод Экенг Экенг
46'
Замена
Бебе
️️️️
Б. Сукулини
46'
Замена
П. Клод Экенг Экенг
️️️️
Дэйвид
ГОЛ! 2:0!
К. Бакка
44'
ГОЛ! 1:0!
Г. Крыховяк
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Флорин Андоне
ЦФ
3-1-4-1-1
15
Серхио Рико
3
Наварро
2
Пареха
22
Видаль
20
Крыховяк
19
Рейес
23
Карришу
11
Банега
10
Иборра
7
Витоло
70
Бакка
4-3-1-2
1
Хуан Карлос
17
Джуниньо
2
Пантич
15
Креспо
16
Эдимар
5
Сукулини
21
Крхин
15
Дэйвид
10
Картабия
10
Элдон
9
Гилас
7
Витоло
4
Суарес
4
Суарес
7
Витоло
70
Бакка
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
70
Бакка
19
Рейес
10
Деулофеу
10
Деулофеу
19
Рейес
5
Сукулини
12
Бебе
12
Бебе
5
Сукулини
15
Дэйвид
5
Экенг Экенг
5
Экенг Экенг
15
Дэйвид
10
Элдон
23
Гомес
23
Гомес
10
Элдон
Остались в запасе
Севилья
Кордоба
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Микель Саизар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
19
Феде Вико
АП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
19
Феде Вико
АП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Севилья - Кордоба
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Кордоба
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Российский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды
2025.12.02 08:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+