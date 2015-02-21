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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Валенсия
Кордоба - Валенсия: обзор матча 21 февраля 2015
Кордоба
21.02.2015, суббота, 20:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
74'
Н. Гилас (П)
38'
А. Гомеш
81'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Валенсия
Замена
Б. Сукулини
️️️️
Р. Крхин
84'
81'
ГОЛ! 1:2!
П. Пьятти
Пас отдал
А. Негредо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Гилас
74'
65'
Замена
С. Фегули
️️️️
Родриго
61'
Замена
А. Негредо
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
Ф. Вико
️️️️
Эдимар
59'
57'
Желтая карточка
Родриго
Замена
Ф. Андоне
️️️️
А. Гомес
55'
Желтая карточка
Элдон
50'
48'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомеш
Пас отдал
Р. Де Пауль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
7
Фаусто Росси
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
15
Дэйвид
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
19
Феде Вико
АП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Саизар
16
Эдимар
2
Пантич
15
Креспо
33
Кампабадаль
7
Росси
21
Крхин
23
Гомес
12
Бебе
10
Элдон
9
Гилас
4-4-1-1
25
Алвес
20
Канселу
30
Отаменди
13
Мустафи
14
Гайя
10
Парехо
20
Гомеш
18
Фуэго
7
Де Пауль
10
Пьятти
19
Родриго
21
Крхин
5
Сукулини
5
Сукулини
21
Крхин
16
Эдимар
19
Вико
19
Вико
16
Эдимар
23
Гомес
7
Андоне
7
Андоне
23
Гомес
19
Родриго
8
Фегули
8
Фегули
19
Родриго
7
Де Пауль
21
Негредо
21
Негредо
7
Де Пауль
Остались в запасе
Кордоба
Валенсия
10
Борха Гарсия
АП
1
Хуан Карлос
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
15
Дэйвид
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
10
Борха Гарсия
АП
1
Хуан Карлос
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
15
Дэйвид
ЦП
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Кордоба - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Нуэво Арканхель
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