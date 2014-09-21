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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Севилья
Кордоба - Севилья: обзор матча 21 сентября 2014
Кордоба
21.09.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 3
Завершен
Севилья
83'
Б. Гарсия
8'
К. Бакка
72'
С. Мбиа
88'
К. Бакка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Севилья
88'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Бакка
Желтая карточка
А. Пантич
87'
Желтая карточка
Ф. Картабия
84'
ГОЛ! 1:2!
Б. Гарсия
Пас отдал
Ф. Картабия
83'
77'
Замена
Э. Банега
️️️️
Д. Суарес
Замена
Ф. Вико
️️️️
Фидель
75'
74'
Желтая карточка
А. Видаль
72'
ГОЛ! 0:2!
С. Мбиа
Пас отдал
Д. Суарес
69'
Замена
С. Мбиа
️️️️
В. Иборра
Замена
А. Гомес
️️️️
П. Клод Экенг Экенг
67'
61'
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Коке
Замена
Н. Гилас
️️️️
М. Хавенаар
59'
Желтая карточка
М. Хавенаар
47'
Желтая карточка
А. Джуниньо
31'
21'
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
Ф. Росси
20'
Желтая карточка
И. Лопес
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
7
Фаусто Росси
ОП
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
10
Борха Гарсия
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Майк Хавенаар
ЦФ
Главный тренер
Альбер Феррер
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
22
Ариц Гарай
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
19
Феде Вико
АП
9
Набиль Гилас
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-3-1
1
Хуан Карлос
12
Лопес
15
Креспо
2
Пантич
17
Джуниньо
7
Росси
5
Экенг Экенг
10
Фидель
10
Гарсия
10
Картабия
9
Хавенаар
4-1-2-2-1
15
Серхио Рико
22
Видаль
23
Коке
2
Пареха
14
Тремулинас
20
Крыховяк
23
Карришу
10
Иборра
4
Суарес
7
Витоло
70
Бакка
5
Экенг Экенг
23
Гомес
23
Гомес
5
Экенг Экенг
10
Фидель
19
Вико
19
Вико
10
Фидель
9
Хавенаар
9
Гилас
9
Гилас
9
Хавенаар
23
Коке
90
Фигейраш
90
Фигейраш
23
Коке
10
Иборра
25
Мбиа
25
Мбиа
10
Иборра
4
Суарес
11
Банега
11
Банега
4
Суарес
Остались в запасе
Кордоба
Севилья
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
22
Ариц Гарай
ОП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Альбер Феррер
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
22
Ариц Гарай
ОП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Альбер Феррер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Кордоба - Севилья
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Нуэво Арканхель
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