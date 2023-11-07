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    Newton - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Newton
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    04.12.2023 83' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    07.11.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
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