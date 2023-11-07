Newton - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Newton
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Newton
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|04.12.2023
|83' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|07.11.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)