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Новости команд
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Крисиума
Форталеза
Роша нашел новую команду после ухода из «Спартака»
11 августа 2022, 17:28
6
Роша нашел новую команду после ухода из «Спартака»
11 августа 2022, 17:28
6
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Последние матчи
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Крисиума
Форталеза
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 4 тур
Васко да Гама
0 : 4
27.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 4 тур
Форталеза
1 : 1
29.04.2024
Брагантино
Копа Судамерикана, 3 тур
Форталеза
4 : 2
26.04.2024
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Форталеза
Крисиума - Форталеза: обзор матча 20 апреля 2024
Крисиума
20.04.2024, суббота, 00:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
0 : 0
Перенесен на неопределенный срок
Форталеза
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Статистика матча Крисиума - Форталеза
Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
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