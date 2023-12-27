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Васко да Гама
Крисиума
Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб
9 февраля, 08:23
0
«Васко да Гама» согласовал условия контракта с Ду Кейросом
8 февраля, 14:41
4
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может вернуться в Бразилию
7 февраля, 09:21
4
«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов
26 января, 20:50
1
Защитником «Локомотива» заинтересовался «Васко Да Гама»
27 декабря 2023, 14:16
0
Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб
9 февраля, 08:23
0
«Васко да Гама» согласовал условия контракта с Ду Кейросом
8 февраля, 14:41
4
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может вернуться в Бразилию
7 февраля, 09:21
4
«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов
26 января, 20:50
1
Защитником «Локомотива» заинтересовался «Васко Да Гама»
27 декабря 2023, 14:16
0
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Последние матчи
Все
Васко да Гама
Крисиума
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 4 тур
Васко да Гама
0 : 4
27.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 4 тур
Васко да Гама
0 : 4
27.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде

Васко да Гама - Крисиума: обзор матча 27 апреля 2024

Васко да Гама
27.04.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
0 : 4
Матч завершен
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Крисиума
55' Я. Боласи
69' H. Meritão
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Васко да Гама - Крисиума
Матч завершен
75'
Замена
Newton ️️️️➡️️ Higor Meritão
69'
ГОЛ! 0:2
Higor Meritão
60'
Замена
Фелипе Визеу ️️️️➡️️ Arthur CaÃ­ke
59'
Замена
Эдер ️️️️➡️️ Янник Боласи
Замена
Клейтон ️️️️➡️️ Давид
58'
55'
ГОЛ! 0:1
Янник Боласи
Замена
Майкон ️️️️➡️️ Гари Медель
46'
Замена
Пабло Гальдамес ️️️️➡️️ Димитри Пайет
46'
Желтая карточка
Лукас Питон
45' +1
Пенальти не реализован
Пабло Вегетти
43'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
17
Гари Медель
(К) ОП
25
Уго Моура
ОП
10
Димитри Пайет
АП
7
Давид
ЛВ
77
Райан Витор
ПВ
99
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Крисиума
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
5
Higor Meritão
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
88
Barreto
ЦФ
22
Marcelo Hermes
ЦФ
35
Arthur CaÃ­ke
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
4
Майкон
ЦЗ
32
Роберт Рохас
ЦЗ
38
Жоао Виктор
ЦЗ
27
Пабло Гальдамес
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
16
Эрик Маркус
ЛВ
31
Росси
ПВ
28
Адсон
ЦФ
9
Клейтон
ЦФ
12
Victor Luis
ЦФ
Крисиума
14
Мигель Трауко
ЛЗ
6
Рональд
ОП
8
Newton
ЦП
17
Matheusinho
ЦП
19
Йерсон Кандело
ПВ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
32
Matheus Teixeira
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
3-2-3-1
1
Жардим
6
Питон
3
Лео
96
Энрике
17
Медель
25
Моура
7
Давид
10
Пайет
77
Витор
99
Вегетти
1-3-3
4
Анхель
10
5
11
Боласи
35
22
88
17
Медель
4
Майкон
4
Майкон
17
Медель
10
Пайет
27
Гальдамес
27
Гальдамес
10
Пайет
7
Давид
9
Клейтон
9
Клейтон
7
Давид
5
8
8
5
35
9
Визеу
9
Визеу
35
11
Боласи
23
Эдер
23
Эдер
11
Боласи
Остались в запасе
Васко да Гама
Крисиума
13
Кейллер
ВР
32
Роберт Рохас
ЦЗ
38
Жоао Виктор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
16
Эрик Маркус
ЛВ
31
Росси
ПВ
28
Адсон
ЦФ
12
Victor Luis
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
14
Мигель Трауко
ЛЗ
6
Рональд
ОП
17
Matheusinho
ЦП
19
Йерсон Кандело
ПВ
32
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
32
Роберт Рохас
ЦЗ
38
Жоао Виктор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
16
Эрик Маркус
ЛВ
31
Росси
ПВ
28
Адсон
ЦФ
12
Victor Luis
ЦФ
Остались в запасе
14
Мигель Трауко
ЛЗ
6
Рональд
ОП
17
Matheusinho
ЦП
19
Йерсон Кандело
ПВ
32
Matheus Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Васко да Гама - Крисиума
1
Всего ударов по воротам
20
17
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
7
Офсайды
0
2
Количество передач
505
369
Сейвы
6
5
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Caio Max Augusto Vieira, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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