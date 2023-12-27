Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб
«Васко да Гама» согласовал условия контракта с Ду Кейросом
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может вернуться в Бразилию
«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов
Защитником «Локомотива» заинтересовался «Васко Да Гама»
Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб
«Васко да Гама» согласовал условия контракта с Ду Кейросом
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может вернуться в Бразилию
«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов
Защитником «Локомотива» заинтересовался «Васко Да Гама»