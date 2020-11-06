Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Виталий Казанцев - статистика

Завершил карьеру
4 июля 1981 (45), Волгодонск
#24 | Защитник
181 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
28
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Салют
0 : 1
06.11.2010
Луч
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Авангард
1 : 2
03.11.2010
Луч
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Луч
0 : 1
27.10.2010
Волгарь
1' - 84'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Луч
1 : 1
24.10.2010
Ротор
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Мордовия
0 : 0
17.10.2010
Луч
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
1 : 1
03.10.2010
Краснодар
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Динамо Бр
1 : 1
28.09.2010
Луч
80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Луч
1 : 0
11.09.2010
Сочи
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Урал
1 : 0
03.09.2010
Луч
1' - 90'
8'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Иртыш
0 : 3
31.08.2010
Луч
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Луч
0 : 1
24.08.2010
КАМАЗ
46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Луч
1 : 1
21.08.2010
Волга
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Химки
1 : 1
13.08.2010
Луч
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
10.08.2010
Луч
1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Луч
0 : 0
02.08.2010
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Луч
2 : 0
09.07.2010
Салют
1' - 90'
68'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Луч
4 : 3
06.07.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Ротор
2 : 2
23.06.2010
Луч
1' - 86'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Луч
2 : 0
15.06.2010
Мордовия
1' - 89'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Краснодар
3 : 0
01.06.2010
Луч
1' - 90'
57'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Луч
3 : 1
24.05.2010
Шинник
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Балтика
1 : 0
13.05.2010
Луч
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Луч
1 : 0
02.05.2010
Урал
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Луч
1 : 1
29.04.2010
Иртыш
1' - 85'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
КАМАЗ
1 : 0
21.04.2010
Луч
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Волга
2 : 2
18.04.2010
Луч
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Луч
0 : 1
13.04.2010
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 1 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
27.03.2010
Луч
Был в запасе
Главные новости
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
3
41-летний Роналду попал в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
14:42
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
2
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+