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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Урал
Луч - Урал: обзор матча 02 мая 2010
Луч
02.05.2010, воскресенье, 09:00
Россия. Первый дивизион, 8 тур
1 : 0
Завершен
Урал
23'
М. Федоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Урал
Желтая карточка
Д. Подружко
+2
Замена
С. Радонич
️️️️
В. Михалев
Желтая карточка
З. Дубенский
Замена
М. Галиуллин
️️️️
И. Горбатенко
Замена
М. Зиновьев
️️️️
А. Колесников
Желтая карточка
М. Комаров
Замена
Д. Подружко
️️️️
Ж. Були
Замена
В. Михалев
️️️️
Н. Саталкин
Замена
И. Темников
️️️️
Н. Самойлов
Вторая желтая
М. Федоров
Замена
А. Кацалапов
️️️️
А. Ойеволе
Желтая карточка
Х. Мамтов
Желтая карточка
К. Скрыльников
Желтая карточка
Д. Тумасян
ГОЛ! 1:0!
М. Федоров
Желтая карточка
М. Федоров
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
0
Жан Були
ПП
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Алексей Жданов
ЦФ
0
Срждан Радонич
ЦФ
Урал
0
Сергей Армишев
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
18
Максим Рязанцев
ЦП
24
Максим Галиуллин
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
4-1-4-1
27
Комаров
7
Данцев
2
Колесников
3
Удалый
24
Казанцев
25
Бочков
18
Федоров
8
Бурченко
5
Дубенский
0
Були
87
Саталкин
4-3-1-2
1
Помазан
15
Новиков
34
Тумасян
58
Ойеволе
2
Самойлов
81
Осинов
27
Шатов
36
Скрыльников
23
Горбатенко
81
Сикимич
9
Мамтов
87
Саталкин
9
Михалев
9
Михалев
87
Саталкин
0
Були
18
Подружко
18
Подружко
0
Були
2
Колесников
5
Зиновьев
5
Зиновьев
2
Колесников
Михалев
0
Радонич
0
Радонич
Михалев
23
Горбатенко
24
Галиуллин
24
Галиуллин
23
Горбатенко
58
Ойеволе
34
Кацалапов
34
Кацалапов
58
Ойеволе
2
Самойлов
11
Темников
11
Темников
2
Самойлов
Остались в запасе
Луч
Урал
9
Алексей Жданов
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
3
Артем Воронкин
ЦП
18
Максим Рязанцев
ЦП
0
Сергей Армишев
ВР
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
9
Алексей Жданов
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
3
Артем Воронкин
ЦП
Остались в запасе
18
Максим Рязанцев
ЦП
0
Сергей Армишев
ВР
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Луч - Урал
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
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