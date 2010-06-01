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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Луч
Краснодар - Луч: обзор матча 01 июня 2010
Краснодар
01.06.2010, вторник, 20:00
Россия. Первый дивизион, 13 тур
3 : 0
Завершен
Луч
9'
А. Яркин
56'
Е. Калешин (П)
62'
Е. Калешин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Луч
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Яркин
Замена
А. Воронкин
️️️️
З. Дубенский
Замена
В. Татарчук
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
А. Младенов
️️️️
А. Пазин
Желтая карточка
Е. Калешин
Замена
Р. Сурнев
️️️️
М. Комков
Замена
В. Михалев
️️️️
М. Федоров
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Е. Калешин
Желтая карточка
В. Казанцев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Е. Калешин
Замена
М. Комаров
️️️️
А. Котляров
Желтая карточка
А. Данцев
15'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Жданов
ГОЛ! 1:0!
А. Яркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
25
Максим Деменко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
7
Александр Младенов
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
26
Иван Кнежевич
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
0
Евгений Шмаков
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4-2-2-2
31
Пчелинцев
15
Калешин
91
Куликов
24
Мирошниченко
71
Багаев
11
Пазин
15
Фатуллаев
25
Деменко
10
Комков
27
Олейник
22
Яркин
4-1-4-1
70
Котляров
2
Колесников
3
Удалый
24
Казанцев
7
Данцев
25
Бочков
58
Егоров
5
Дубенский
8
Бурченко
18
Федоров
9
Жданов
11
Пазин
7
Младенов
7
Младенов
11
Пазин
10
Комков
2
Сурнев
2
Сурнев
10
Комков
15
Фатуллаев
50
Татарчук
50
Татарчук
15
Фатуллаев
22
Яркин
13
Дорожкин
13
Дорожкин
22
Яркин
18
Федоров
9
Михалев
9
Михалев
18
Федоров
70
Котляров
27
Комаров
27
Комаров
70
Котляров
5
Дубенский
3
Воронкин
3
Воронкин
5
Дубенский
9
Жданов
87
Саталкин
87
Саталкин
9
Жданов
Остались в запасе
Краснодар
Луч
26
Иван Кнежевич
ЦФ
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
2
Артем Михеев
ЦП
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
0
Евгений Шмаков
ЦП
Остались в запасе
26
Иван Кнежевич
ЦФ
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
Остались в запасе
2
Артем Михеев
ЦП
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
0
Евгений Шмаков
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Краснодар - Луч
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Кубань
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