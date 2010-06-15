Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Мордовия
Луч - Мордовия: обзор матча 15 июня 2010
Луч
15.06.2010, вторник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 16 тур
2 : 0
Завершен
Мордовия
6'
Н. Саталкин
29'
М. Федоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Мордовия
Желтая карточка
Б. Семлер
Замена
А. Колесников
️️️️
В. Казанцев
Замена
Э. Танделов
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
С. Егоров
️️️️
В. Михалев
Замена
Р. Корян
️️️️
К. Панченко
Замена
А. Воронкин
️️️️
М. Федоров
Замена
С. Радонич
️️️️
Н. Саталкин
Замена
Б. Семлер
️️️️
Э. Лусикян
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
Д. Сысуев
ГОЛ! 2:0!
М. Федоров
Пас отдал
Н. Саталкин
ГОЛ! 1:0!
Н. Саталкин
Пас отдал
М. Бурченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
20
Ирэ
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
0
Жан Були
ПП
0
Срждан Радонич
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
24
Иван Курданин
ЦЗ
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
11
Борут Семлер
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
4-1-4-1
70
Котляров
7
Данцев
5
Кристич
3
Удалый
24
Казанцев
25
Бочков
18
Федоров
8
Бурченко
5
Дубенский
9
Михалев
87
Саталкин
3-1-4-2
1
Рыжиков
22
Шабаев
22
Будников
3
Мулдаров
66
Дутов
20
Ирэ
11
Лусикян
21
Дорохин
9
Мухаметшин
8
Панченко
8
Сысуев
24
Казанцев
2
Колесников
2
Колесников
24
Казанцев
18
Федоров
3
Воронкин
3
Воронкин
18
Федоров
9
Михалев
58
Егоров
58
Егоров
9
Михалев
87
Саталкин
0
Радонич
0
Радонич
87
Саталкин
11
Лусикян
11
Семлер
11
Семлер
11
Лусикян
9
Мухаметшин
17
Танделов
17
Танделов
9
Мухаметшин
8
Сысуев
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Сысуев
8
Панченко
9
Корян
9
Корян
8
Панченко
Остались в запасе
Луч
Мордовия
27
Михаил Комаров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
0
Жан Були
ПП
24
Иван Курданин
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
0
Жан Були
ПП
Остались в запасе
24
Иван Курданин
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Луч - Мордовия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Луч
Мордовия
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+