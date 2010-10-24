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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Ротор
Луч - Ротор: обзор матча 24 октября 2010
Луч
24.10.2010, воскресенье, 09:00
Россия. Первый дивизион, 37 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
33'
С. Егоров
64'
Д. Дорожкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Ротор
Желтая карточка
Н. Олеников
Замена
С. Шудров
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
Ж. Були
️️️️
С. Егоров
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Д. Кудряшов
Желтая карточка
И. Шестаков
Замена
М. Федоров
️️️️
Д. Смирнов
Желтая карточка
А. Колесников
Желтая карточка
Д. Смирнов
ГОЛ! 1:1!
Д. Дорожкин
Пас отдал
М. Мысин
Замена
А. Савин
️️️️
М. Рамазанов
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Жданов
Вторая желтая
П. Могилевский
Желтая карточка
А. Данцев
ГОЛ! 1:0!
С. Егоров
Пас отдал
Д. Смирнов
Желтая карточка
П. Могилевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
2
Мурад Рамазанов
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
19
Карен Акопян
ЦП
18
Максим Федоров
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
0
Жан Були
ПП
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
18
Сергей Шудров
ЦП
23
Владимир Смирнов
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
4-5-1
70
Котляров
7
Данцев
5
Кристич
2
Колесников
24
Казанцев
13
Кудряшов
24
Смирнов
8
Бурченко
5
Дубенский
58
Егоров
9
Жданов
3-2-3-1-1
1
Чичкин
3
Олеников
55
Гузь
23
Могилевский
15
Житников
23
Бесланеев
2
Рамазанов
19
Михайлов
22
Мысин
22
Шестаков
13
Дорожкин
24
Смирнов
18
Федоров
18
Федоров
24
Смирнов
13
Кудряшов
18
Газинский
18
Газинский
13
Кудряшов
9
Жданов
87
Саталкин
87
Саталкин
9
Жданов
58
Егоров
0
Були
0
Були
58
Егоров
13
Дорожкин
18
Шудров
18
Шудров
13
Дорожкин
2
Рамазанов
18
Савин
18
Савин
2
Рамазанов
Остались в запасе
Луч
Ротор
19
Карен Акопян
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
23
Владимир Смирнов
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Остались в запасе
19
Карен Акопян
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
Остались в запасе
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
23
Владимир Смирнов
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Статистика матча Луч - Ротор
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Динамо
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