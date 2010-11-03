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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Луч
Авангард - Луч: обзор матча 03 ноября 2010
Авангард
03.11.2010, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 39 тур
1 : 2
Завершен
Луч
57'
М. Некрасов
48'
А. Жданов (П)
49'
С. Егоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Луч
+2
Замена
А. Колесников
️️️️
С. Егоров
Замена
Д. Кудинов
️️️️
С. Коровушкин
Замена
К. Акопян
️️️️
Ю. Газинский
Желтая карточка
А. Данцев
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Жданов
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
А. Бочков
ГОЛ! 1:2!
М. Некрасов
Замена
С. Струков
️️️️
С. Анохин
Замена
М. Панин
️️️️
Д. Синяев
Замена
М. Некрасов
️️️️
И. Бороздин
ГОЛ! 0:2!
С. Егоров
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Жданов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
2
Сергей Шолохов
ЦЗ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
21
Сергей Струков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
18
Александр Швецов
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
Луч
1
Денис Книга
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
19
Карен Акопян
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
0
Жан Були
ПП
3-2-3-1-1
1
Ильин
6
Борзенков
88
Киреев
40
Тимошин
2
Шолохов
19
Форопонов
18
Коровушкин
8
Щеглов
21
Бороздин
17
Синяев
10
Анохин
4-1-4-1
70
Котляров
24
Казанцев
5
Кристич
3
Удалый
7
Данцев
25
Бочков
58
Егоров
18
Газинский
8
Бурченко
18
Федоров
9
Жданов
17
Синяев
21
Панин
21
Панин
17
Синяев
10
Анохин
21
Струков
21
Струков
10
Анохин
21
Бороздин
25
Некрасов
25
Некрасов
21
Бороздин
18
Коровушкин
5
Кудинов
5
Кудинов
18
Коровушкин
18
Газинский
19
Акопян
19
Акопян
18
Газинский
58
Егоров
2
Колесников
2
Колесников
58
Егоров
25
Бочков
13
Кудряшов
13
Кудряшов
25
Бочков
9
Жданов
87
Саталкин
87
Саталкин
9
Жданов
Остались в запасе
Авангард
Луч
18
Александр Швецов
ЦП
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
30
Валерий Чижов
ВР
Главный тренер
Олег Сергеев
2
Артем Михеев
ЦП
1
Денис Книга
ВР
0
Жан Були
ПП
Остались в запасе
18
Александр Швецов
ЦП
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
30
Валерий Чижов
ВР
Остались в запасе
2
Артем Михеев
ЦП
1
Денис Книга
ВР
0
Жан Були
ПП
Главный тренер
Олег Сергеев
Статистика матча Авангард - Луч
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Трудовые Резервы
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