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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Динамо
Луч - Сочи: обзор матча 11 сентября 2010
Луч
11.09.2010, суббота, 07:00
Россия. Первый дивизион, 29 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
90+3'
А. Бочков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Сочи
ГОЛ! 1:0!
А. Бочков
Пас отдал
Д. Смирнов
+3
Замена
️️️️
А. Евстафьев
Желтая карточка
А. Бочков
Замена
️️️️
М. Бурченко
Желтая карточка
И. Удалый
Замена
️️️️
М. Макагонов
Замена
️️️️
Е. Мальков
Пенальти не реализован!
М. Рогов
Замена
️️️️
М. Федоров
Желтая карточка
А. Колесников
Замена
️️️️
Ю. Газинский
Желтая карточка
В. Авсюк
Замена
️️️️
А. Жданов
Желтая карточка
А. Жданов
Желтая карточка
М. Бурченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Владимир Авсюк
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
15
Александр Евстафьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
4-1-4-1
70
Котляров
7
Данцев
2
Колесников
3
Удалый
24
Казанцев
25
Бочков
18
Федоров
8
Бурченко
18
Газинский
24
Смирнов
9
Жданов
3-2-3-2
30
Епифанов
23
Хорин
81
Зимулька
3
Мальков
2
Макагонов
2
Полуяхтов
9
Авсюк
78
Кантонистов
31
Рогов
15
Евстафьев
13
Мельников
Остались в запасе
Луч
Сочи
Главный тренер
Сергей Францев
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча Луч - Сочи
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
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