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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Луч
Урал - Луч: обзор матча 03 сентября 2010
Урал
03.09.2010, пятница, 17:00
Россия. Первый дивизион, 28 тур
1 : 0
Завершен
Луч
71'
Н. Сафрониди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Луч
Замена
️️️️
А. Фидлер
Замена
️️️️
М. Бурченко
Замена
️️️️
Н. Саталкин
Замена
️️️️
С. Егоров
Замена
️️️️
Г. Асеведо
ГОЛ! 1:0!
Н. Сафрониди
Желтая карточка
Н. Саталкин
Замена
️️️️
А. Воронкин
Замена
️️️️
А. Малоян
Замена
️️️️
Д. Зубко
Желтая карточка
А. Колесников
Желтая карточка
В. Казанцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
74
Денис Зубко
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
8
Максим Бурченко
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
58
Сергей Егоров
ПП
3-3-2-2
16
Яшин
4
Дранников
34
Тумасян
15
Новиков
70
Сафрониди
10
Фидлер
34
Кацалапов
27
Шатов
30
Асеведо
0
Малоян
74
Зубко
4-1-4-1
27
Комаров
2
Колесников
3
Удалый
24
Казанцев
7
Данцев
25
Бочков
58
Егоров
3
Воронкин
24
Смирнов
8
Бурченко
87
Саталкин
Остались в запасе
Урал
Луч
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Урал - Луч
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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