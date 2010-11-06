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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Луч
Салют - Луч: обзор матча 06 ноября 2010
Салют
06.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Первый дивизион, 40 тур
0 : 1
Завершен
Луч
8'
А. Жданов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Луч
Замена
А. Михеев
️️️️
С. Егоров
Замена
Д. Санников
️️️️
Д. Ткачук
Замена
Ж. Були
️️️️
Ю. Газинский
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Жданов
Замена
А. Прохоров
️️️️
А. Григорян
Замена
В. Чочиев
️️️️
Ю. Роденков
Желтая карточка
М. Федоров
Желтая карточка
Ю. Лайзанс
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Жданов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
4
Илья Калашников
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
10
Артур Григорян
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Быков
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Салют
1
Евгений Шамрин
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
32
Виталий Чочиев
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
30
Дмитрий Санников
ЦП
8
Артем Прохоров
ЦФ
Луч
1
Денис Книга
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
2
Артем Михеев
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
0
Жан Були
ПП
3-3-2-2
16
Котов
41
Горин
28
Байрыев
25
Жирный
4
Калашников
21
Коробкин
77
Афанасьев
31
Ткачук
15
Лайзанс
93
Роденков
10
Григорян
4-1-4-1
70
Котляров
24
Казанцев
5
Кристич
3
Удалый
7
Данцев
25
Бочков
58
Егоров
18
Газинский
8
Бурченко
18
Федоров
9
Жданов
31
Ткачук
30
Санников
30
Санников
31
Ткачук
10
Григорян
8
Прохоров
8
Прохоров
10
Григорян
93
Роденков
32
Чочиев
32
Чочиев
93
Роденков
58
Егоров
2
Михеев
2
Михеев
58
Егоров
9
Жданов
87
Саталкин
87
Саталкин
9
Жданов
18
Газинский
0
Були
0
Були
18
Газинский
Остались в запасе
Салют
Луч
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Быков
19
Карен Акопян
ЦП
1
Денис Книга
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
Остались в запасе
19
Карен Акопян
ЦП
1
Денис Книга
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Быков
Статистика матча Салют - Луч
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Салют
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