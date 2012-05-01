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Педро Мунитис
Статистика
Педро Мунитис - статистика
Завершил карьеру
19 июня 1975 (51)
#10 | Нападающий
170 см | 68 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
32
0
3
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 1
01.05.2012
Расинг
1' - 79'
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
28.04.2012
Расинг
47' - 90'
75'
Испания. Примера, 35 тур
Расинг
0 : 1
22.04.2012
Атлетик
1' - 78'
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1 : 1
15.04.2012
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Расинг
0 : 3
12.04.2012
Мальорка
54' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Малага
3 : 0
09.04.2012
Расинг
65' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
0 : 1
31.03.2012
Гранада
69' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
1 : 1
25.03.2012
Расинг
56' - 90'
79'
Испания. Примера, 29 тур
Расинг
0 : 3
22.03.2012
Севилья
1' - 56'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
3 : 1
19.03.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
0 : 2
11.03.2012
Барселона
1' - 69'
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
4 : 2
03.03.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
1 : 1
25.02.2012
Спортинг
1' - 61'
Испания. Примера, 24 тур
Реал
4 : 0
18.02.2012
Расинг
71' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Расинг
0 : 0
11.02.2012
Атлетико
69' - 90'
90'
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
1 : 1
04.02.2012
Расинг
1' - 55'
Испания. Примера, 21 тур
Расинг
2 : 2
29.01.2012
Валенсия
1' - 90'
2'
90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0 : 2
15.01.2012
Расинг
1' - 90'
50'
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 0
07.01.2012
Сарагоса
83' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Расинг
0 : 0
18.12.2011
Реал Сосьедад
1' - 59'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
1 : 1
11.12.2011
Расинг
1' - 87'
68'
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
1 : 0
03.12.2011
Вильярреал
1' - 73'
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
2 : 1
27.11.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
1 : 3
21.11.2011
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
0 : 0
06.11.2011
Расинг
1' - 61'
52'
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
1 : 0
30.10.2011
Бетис
1' - 70'
68'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 2
25.10.2011
Расинг
75' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Расинг
0 : 1
22.10.2011
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
3 : 0
15.10.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Расинг
1 : 1
01.10.2011
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
0 : 0
25.09.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
0 : 0
21.09.2011
Реал
68' - 90'
86'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
0 : 0
11.09.2011
Леванте
1' - 71'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
4 : 3
27.08.2011
Расинг
1' - 90'
56'
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