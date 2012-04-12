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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Мальорка
Расинг - Мальорка: обзор матча 12 апреля 2012
Расинг
12.04.2012, четверг, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 3
Завершен
Мальорка
1'
Э. Нсуе
47'
Г. Кастро
53'
А. Альфаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Мальорка
Замена
П. Бигас
️️️️
Т. Пина
Замена
С. Техера
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Э. Бедиа
Замена
М. Креспи
️️️️
Х. Карлос Нуньеш
Желтая карточка
Х. Луке
Замена
П. Мунитис
️️️️
О. Барба
ГОЛ! 0:3!
А. Альфаро
ГОЛ! 0:2!
Г. Кастро
Пас отдал
В. Касадесус
Замена
Г. Колса
️️️️
М. Гульон
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
М. Гульон
Желтая карточка
О. Барба
12'
1'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нсуе
Пас отдал
В. Касадесус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
93
Даниэль Сотрес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ПЗ
17
Мануэль Арана
ЛВ
16
Маркос Гульон
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
70
Энрике Риверо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
ПП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Расинг
37
Оскар Сантьяго
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
4-1-2-3
93
Сотрес
18
Фернандес
20
Эспиноcа
4
Барба
3
Торрехон
16
Гульон
17
Арана
17
Луке
10
Бедиа
70
Риверо
7
Стуани
4-4-2
13
Ават
16
Нуньеш
4
Рамис
22
Сендрос
15
Касерес
20
Альфаро
12
Тиссоне
17
Пина
5
Кастро
10
Нсуе
11
Касадесус
16
Гульон
8
Колса
8
Колса
16
Гульон
4
Барба
10
Мунитис
10
Мунитис
4
Барба
10
Бедиа
15
Бабакар
15
Бабакар
10
Бедиа
16
Нуньеш
21
Креспи
21
Креспи
16
Нуньеш
17
Пина
6
Бигас
6
Бигас
17
Пина
12
Тиссоне
8
Техера
8
Техера
12
Тиссоне
Остались в запасе
Расинг
Мальорка
37
Оскар Сантьяго
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Хуан Калатайуд
ВР
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
37
Оскар Сантьяго
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Расинг - Мальорка
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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