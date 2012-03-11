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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Барселона
Расинг - Барселона: обзор матча 11 марта 2012
Расинг
11.03.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
29'
Л. Месси
56'
Л. Месси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Барселона
Желтая карточка
К. Стуани
Замена
Адриано
️️️️
Педро
Замена
С. Кейта
️️️️
Хави
Замена
К. Тельо
️️️️
И. Куэнка
Замена
Х. Самперио
️️️️
П. Мунитис
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Г. Колса
Желтая карточка
П. Диоп
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Месси
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
М. Фернандес
Замена
К. Стуани
️️️️
Х. Бабакар
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
Х. Бабакар
Желтая карточка
Ф. Перес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
10
Педро Мунитис
(К)
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
16
Маркос Гульон
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
(К)
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Расинг
93
Даниэль Сотрес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
4-1-1-3-1
0
Фернандес
5
Сисма
27
Гонсалес
20
Эспиноcа
15
Перес
18
Диоп
8
Колса
10
Мунитис
16
Гульон
17
Арана
15
Бабакар
3-4-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
5
Пуйоль
4
Фабрегас
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
7
Куэнка
8
Колса
8
Гонсалес
8
Гонсалес
8
Колса
10
Мунитис
29
Самперио
29
Самперио
10
Мунитис
15
Бабакар
7
Стуани
7
Стуани
15
Бабакар
9
Педро
3
Адриано
3
Адриано
9
Педро
6
Хави
20
Кейта
20
Кейта
6
Хави
7
Куэнка
37
Тельо
37
Тельо
7
Куэнка
Остались в запасе
Расинг
Барселона
93
Даниэль Сотрес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
16
Кеннеди
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
93
Даниэль Сотрес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
16
Кеннеди
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Расинг - Барселона
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
0
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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