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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Расинг
Спортинг - Расинг: обзор матча 25 сентября 2011
Спортинг
25.09.2011, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 0
Завершен
Расинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Расинг
+1
Желтая карточка
М. Арана
Желтая карточка
К. Фернандес
Замена
О. Серрано
️️️️
А. Науэльпан
Замена
Г. Сангой
️️️️
Г. Перес Айосе
Замена
Н. Касес
️️️️
А. Ривера
Желтая карточка
Г. Перес Айосе
Желтая карточка
А. Циолис
Замена
М. Арана
️️️️
Х. Самперио
Желтая карточка
П. Диоп
Замена
О. Трехо
️️️️
Н. Ново
Замена
К. Стуани
️️️️
Л. Акоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
24
Ариэль Науэльпан
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Начо Касес
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
14
Эрнандес
11
Лора
4
Ботиа
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
7
Айосе
8
Каштру
10
Ново
18
Баррал
4-1-2-2-1
25
Тоньо
15
Перес
20
Эспиноcа
27
Гонсалес
18
Фернандес
18
Диоп
29
Самперио
6
Циолис
10
Мунитис
9
Акоста
24
Науэльпан
5
Ривера
10
Касес
10
Касес
5
Ривера
10
Ново
8
Трехо
8
Трехо
10
Ново
7
Айосе
10
Сангой
10
Сангой
7
Айосе
24
Науэльпан
11
Серрано
11
Серрано
24
Науэльпан
29
Самперио
17
Арана
17
Арана
29
Самперио
9
Акоста
7
Стуани
7
Стуани
9
Акоста
Остались в запасе
Спортинг
Расинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
0
Марио Фернандес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Эктор Купер
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Эктор Купер
Статистика матча Спортинг - Расинг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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