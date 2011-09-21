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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Реал
Расинг - Реал: обзор матча 21 сентября 2011
Расинг
21.09.2011, среда, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Реал
Желтая карточка
А. Гонсалес
+5
+4
Травма
Р. Карвалью
+3
Желтая карточка
Р. Карвалью
Желтая карточка
П. Мунитис
Желтая карточка
К. Фернандес
Замена
Кака
️️️️
Л. Диарра
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Х. Самперио
Травма
Х. Самперио
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
Ариэль
Замена
Г. Игуаин
️️️️
М. Озил
Замена
П. Мунитис
️️️️
К. Стуани
Травма
К. Стуани
Замена
Д. Сисма
️️️️
О. Серрано
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
К. Стуани
Желтая карточка
М. Озил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
(К)
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Александрос Циолис
ЦП
24
Ариэль
АП
29
Хаиро Самперио
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
2
Хосе Пикон
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Тоньо
18
Фернандес
27
Гонсалес
20
Эспиноcа
15
Перес
18
Диоп
6
Циолис
11
Серрано
24
Ариэль
29
Самперио
7
Стуани
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
6
Карвалью
19
Варан
12
Марсело
19
Диарра
3
Алонсо
7
Кальехон
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
11
Серрано
5
Сисма
5
Сисма
11
Серрано
29
Самперио
8
Гонсалес
8
Гонсалес
29
Самперио
7
Стуани
10
Мунитис
10
Мунитис
7
Стуани
19
Диарра
10
Кака
10
Кака
19
Диарра
7
Кальехон
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Кальехон
10
Озил
9
Игуаин
9
Игуаин
10
Озил
Остались в запасе
Расинг
Реал
0
Марио Фернандес
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
2
Хосе Пикон
ЦЗ
17
Хулиан Луке
ПВ
Главный тренер
Эктор Купер
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
2
Хосе Пикон
ЦЗ
17
Хулиан Луке
ПВ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Эктор Купер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Расинг - Реал
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эль Сардинеро
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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