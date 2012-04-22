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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Атлетик
Расинг - Атлетик: обзор матча 22 апреля 2012
Расинг
22.04.2012, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
12'
Г. Токеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Атлетик
Желтая карточка
Х. Мартинес
+1
Замена
Д. Лопес
️️️️
А. Эррера
Замена
Х. Мартинес
️️️️
П. Мунитис
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
Б. Экиза
️️️️
Й. Ортенече
Желтая карточка
Й. Ортенече
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Г. Токеро
Замена
Л. Акоста
️️️️
Х. Луке
Замена
Х. Самперио
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
А. Гонсалес
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Токеро
Пас отдал
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
5
Доминго Сисма
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
8
Гонсало Колса
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Хулиан Луке
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПВ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Расинг
37
Оскар Сантьяго
ВР
30
Хави Мартинес
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
16
Кеннеди
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-3-1-2-1
0
Фернандес
27
Гонсалес
3
Торрехон
5
Сисма
15
Перес
18
Диоп
8
Колса
8
Гонсалес
10
Мунитис
17
Луке
7
Стуани
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
51
Ираола
18
де Маркос
45
Аморебиета
18
Ортенече
88
Мартинес
8
Итурраспе
21
Эррера
14
Сусаета
11
Гомес
23
Токеро
10
Мунитис
30
Мартинес
30
Мартинес
10
Мунитис
27
Гонсалес
29
Самперио
29
Самперио
27
Гонсалес
17
Луке
9
Акоста
9
Акоста
17
Луке
18
Ортенече
5
Экиза
5
Экиза
18
Ортенече
21
Эррера
27
Лопес
27
Лопес
21
Эррера
23
Токеро
12
Льоренте
12
Льоренте
23
Токеро
Остались в запасе
Расинг
Атлетик
37
Оскар Сантьяго
ВР
16
Маркос Гульон
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
37
Оскар Сантьяго
ВР
16
Маркос Гульон
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Расинг - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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