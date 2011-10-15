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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Расинг
Барселона - Расинг: обзор матча 15 октября 2011
Барселона
15.10.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 0
Завершен
Расинг
11'
Л. Месси
28'
Хави
68'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Расинг
Замена
М. Торрехон
️️️️
П. Диоп
Желтая карточка
Э. Бедиа
Замена
Адриано
️️️️
Педро
Замена
С. Кейта
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Замена
Э. Бедиа
️️️️
А. Циолис
ГОЛ! 2:0!
Хави
Пас отдал
Педро
Желтая карточка
П. Диоп
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
11'
Замена
Э. Абидаль
️️️️
Ж. Пике
Травма
Ж. Пике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛП
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Александрос Циолис
ЦП
29
Хаиро Самперио
ПП
10
Педро Мунитис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
17
Максвелл
3
Пике
5
Пуйоль
10
Алвес
6
Хави
6
Алькантара
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-1-3-1
25
Тоньо
15
Перес
20
Эспиноcа
27
Гонсалес
18
Фернандес
18
Диоп
29
Самперио
6
Циолис
11
Серрано
10
Мунитис
3
Пике
22
Абидаль
22
Абидаль
3
Пике
9
Педро
3
Адриано
3
Адриано
9
Педро
8
Иньеста
20
Кейта
20
Кейта
8
Иньеста
18
Диоп
3
Торрехон
3
Торрехон
18
Диоп
6
Циолис
10
Бедиа
10
Бедиа
6
Циолис
Остались в запасе
Барселона
Расинг
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
0
Марио Фернандес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эктор Купер
Статистика матча Барселона - Расинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
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