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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Расинг
Валенсия - Расинг: обзор матча 27 августа 2011
Валенсия
27.08.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 2 тур
4 : 3
Завершен
Расинг
2'
Р. Сольдадо
58'
А. Рами
88'
Р. Сольдадо
90'
Р. Сольдадо
7'
Р. Сольдадо (АГ)
14'
Л. Акоста
56'
А. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Расинг
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 4:3!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Ж. Альба
ГОЛ! 3:3!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Жонас
Замена
Х. Самперио
️️️️
М. Арана
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
Борха
️️️️
Х. Пикон
Замена
Жонас
️️️️
П. Пьятти
Замена
Э. Бедиа
️️️️
Л. Акоста
ГОЛ! 2:3!
А. Рами
Пас отдал
П. Эрнандес
ГОЛ! 1:3!
А. Гонсалес
Пас отдал
П. Мунитис
Замена
Т. Коста
️️️️
Р. Кошта
Замена
С. Каналес
️️️️
Х. Бернат
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Х. Пикон
Желтая карточка
Тоньо
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Э. Банега
19'
14'
ГОЛ! 1:2!
Л. Акоста
Пас отдал
М. Арана
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Сольдадо
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
2
Хосе Пикон
ЦЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
Главный тренер
Эктор Купер
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Жонас
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
90
Борха
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
29
Хаиро Самперио
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Гуаита
18
Альба
23
Рами
20
Кошта
24
Бернат
2
Бруно
11
Банега
5
Топал
10
Пьятти
19
Эрнандес
9
Сольдадо
4-1-1-3-1
25
Тоньо
2
Пикон
4
Барба
27
Гонсалес
5
Сисма
18
Диоп
8
Гонсалес
17
Арана
9
Акоста
10
Мунитис
16
Кеннеди
20
Кошта
8
Коста
8
Коста
20
Кошта
24
Бернат
20
Каналес
20
Каналес
24
Бернат
10
Пьятти
17
Жонас
17
Жонас
10
Пьятти
2
Пикон
90
Борха
90
Борха
2
Пикон
17
Арана
29
Самперио
29
Самперио
17
Арана
9
Акоста
10
Бедиа
10
Бедиа
9
Акоста
Остались в запасе
Валенсия
Расинг
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
17
Хулиан Луке
ПВ
Главный тренер
Эктор Купер
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
17
Хулиан Луке
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эктор Купер
Статистика матча Валенсия - Расинг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Месталья
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