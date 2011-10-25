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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Расинг
Севилья - Расинг: обзор матча 25 октября 2011
Севилья
25.10.2011, вторник, 23:59
Испания. Примера, 10 тур
2 : 2
Завершен
Расинг
37'
Ману
90+2'
Ману
62'
А. Науэльпан
69'
Х. Самперио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Расинг
ГОЛ! 2:2!
Ману
Пас отдал
И. Ракитич
+2
Замена
О. Барба
️️️️
Х. Самперио
Желтая карточка
П. Диоп
Замена
М. Арана
️️️️
М. Коне
Замена
П. Мунитис
️️️️
А. Науэльпан
Замена
Л. Альберто
️️️️
Х. Кампанья
Замена
И. Ракитич
️️️️
Коке
Желтая карточка
А. Негредо
ГОЛ! 1:2!
Х. Самперио
Пас отдал
П. Диоп
ГОЛ! 1:1!
А. Науэльпан
Пас отдал
А. Гонсалес
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Арментерос
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Ману
Пас отдал
Х. Кампанья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Ману
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
24
Ариэль Науэльпан
ЦФ
42
Мамаду Коне
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
2
Хосе Пикон
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Хулиан Луке
ПВ
3-3-2-2
13
Варас
4
Спахич
4
Касерес
14
Эскюде
23
Коке
17
Медель
16
Навас
20
Кампанья
15
Троховски
23
Арментерос
7
Ману
3-3-2-2
25
Тоньо
5
Сисма
3
Торрехон
27
Гонсалес
15
Перес
18
Диоп
18
Фернандес
8
Гонсалес
29
Самперио
42
Коне
24
Науэльпан
23
Коке
11
Ракитич
11
Ракитич
23
Коке
20
Кампанья
18
Альберто
18
Альберто
20
Кампанья
23
Арментерос
21
Негредо
21
Негредо
23
Арментерос
29
Самперио
4
Барба
4
Барба
29
Самперио
42
Коне
17
Арана
17
Арана
42
Коне
24
Науэльпан
10
Мунитис
10
Мунитис
24
Науэльпан
Остались в запасе
Севилья
Расинг
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
0
Марио Фернандес
ВР
2
Хосе Пикон
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
Главный тренер
Эктор Купер
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
2
Хосе Пикон
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эктор Купер
Статистика матча Севилья - Расинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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